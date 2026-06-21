同一班機差千元 達人曝注意「1日期」：機票有望變便宜

最近準備出國的人，不妨再多觀望幾天。旅遊粉專「不奇而遇」近日分享，韓籍航空國際線燃油附加費繼6月調降後，7月又將迎來新一波下修，代表接下來購買機票的旅客，有機會再省下一筆費用。若後續台灣航空公司也比照跟進，機票價格甚至有望慢慢回到油價飆升前的水準。

粉專指出，以大韓航空韓國出發、飛往台灣、日本等短程航線為例，6月燃油附加費單程已降至8萬4000韓元（約新台幣1,944元），7月則將進一步調降至6萬2400韓元（約新台幣1,444元），等於單程少了2萬1600韓元（約新台幣500元），來回共可省下4萬3200韓元（約新台幣1,000元），對於一家大小出遊或多人同行來說，也是不無小補。

粉專也提到，上一次韓籍航空宣布調降燃油附加費後，台灣國籍航空隨後也跟進調整，因此不少人也開始期待，7月是否會出現第二波降價潮。不過他提醒，燃油附加費通常是依據「開票日期」計算，而非實際出發日期，也就是完成購票與付款的時間點，才是真正影響稅金與附加費的關鍵。

換句話說，即便是同一班飛機、同一個出發日，只要開票日期不同，最終支付的金額也可能有所差異。因此，如果近期正好規劃出國，不妨留意7月之後的票價變化，再決定是否下手購票，或許就能用更划算的價格完成旅程安排。

此外，粉專也分享一項對中部旅客而言的好消息。原先停飛的大韓航空台中－仁川航線，預計自今（2026）年10月25日起恢復直飛，班次更從原本每周4班增加為每日1班，目前官網已開放訂票。他查詢後發現，台中往返仁川最低甚至可找到約8900元台幣的含稅價格，以傳統航空而言相當具有吸引力，也讓接下來規劃韓國旅遊的民眾，多了一項新選擇。