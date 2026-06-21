快訊

國票金民轉公迎兩大翻轉 首波鎖定三巨頭薪酬改革

高雄早午餐名店驚傳「被家暴」停業 40萬人心疼…狂刷五星好評打氣

MLB／大谷翔平「迎二寶」歸隊轟陽春砲 山本由伸不敵金鶯終止4連勝

聽新聞
0:00 / 0:00

同一班機差千元 達人曝注意「1日期」：機票有望變便宜

聯合新聞網／ 綜合報導
旅遊粉專分享，韓籍航空國際線燃油附加費繼6月調降後，7月又將迎來新一波下修，代表接下來購買機票的旅客，有機會再省下一筆費用。 示意圖／ingimage
旅遊粉專分享，韓籍航空國際線燃油附加費繼6月調降後，7月又將迎來新一波下修，代表接下來購買機票的旅客，有機會再省下一筆費用。 示意圖／ingimage

最近準備出國的人，不妨再多觀望幾天。旅遊粉專「不奇而遇」近日分享，韓籍航空國際線燃油附加費繼6月調降後，7月又將迎來新一波下修，代表接下來購買機票的旅客，有機會再省下一筆費用。若後續台灣航空公司也比照跟進，機票價格甚至有望慢慢回到油價飆升前的水準。

粉專指出，以大韓航空韓國出發、飛往台灣、日本等短程航線為例，6月燃油附加費單程已降至8萬4000韓元（約新台幣1,944元），7月則將進一步調降至6萬2400韓元（約新台幣1,444元），等於單程少了2萬1600韓元（約新台幣500元），來回共可省下4萬3200韓元（約新台幣1,000元），對於一家大小出遊或多人同行來說，也是不無小補。

粉專也提到，上一次韓籍航空宣布調降燃油附加費後，台灣國籍航空隨後也跟進調整，因此不少人也開始期待，7月是否會出現第二波降價潮。不過他提醒，燃油附加費通常是依據「開票日期」計算，而非實際出發日期，也就是完成購票與付款的時間點，才是真正影響稅金與附加費的關鍵。

換句話說，即便是同一班飛機、同一個出發日，只要開票日期不同，最終支付的金額也可能有所差異。因此，如果近期正好規劃出國，不妨留意7月之後的票價變化，再決定是否下手購票，或許就能用更划算的價格完成旅程安排。

此外，粉專也分享一項對中部旅客而言的好消息。原先停飛的大韓航空台中－仁川航線，預計自今（2026）年10月25日起恢復直飛，班次更從原本每周4班增加為每日1班，目前官網已開放訂票。他查詢後發現，台中往返仁川最低甚至可找到約8900元台幣的含稅價格，以傳統航空而言相當具有吸引力，也讓接下來規劃韓國旅遊的民眾，多了一項新選擇。

台中 機票 出國 韓國

延伸閱讀

南韓7萬好評 台人飛濟州島1熱門景點卻傻眼：到底來幹嘛？

他搭國內線班機被要求看護照一票人不信 內行人曝原因：是真的

赴韓旅遊注意！他外出吃飯回房驚見1幕 粉專提醒門鎖密碼最好更換

廉航有影音系統了！虎航推「虎萊塢」飛機上看片 規則一次看、這項別違規

相關新聞

台灣牛奶全球最貴 網紅Cheap怒轟：最會割台灣人韭菜的還是自己人

台灣牛奶到底有多貴？全球統計數據庫Numbeo近日公布各地牛奶價格，台灣每公升牛奶均價高達3.07美元（約新台幣97.37元），是榜上唯一超過3美元（約新台幣95元）的地區，也是全球最貴。對此，網紅Cheap也忍不住開酸，直呼：「最會割台灣人韭菜的，還是得自己人。」

同一班機差千元 達人曝注意「1日期」：機票有望變便宜

最近準備出國的人，不妨再多觀望幾天。旅遊粉專「不奇而遇」近日分享，韓籍航空國際線燃油附加費繼6月調降後，7月又將迎來新一波下修，代表接下來購買機票的旅客，有機會再省下一筆費用。若後續台灣航空公司也比照跟進，機票價格甚至有望慢慢回到油價飆升前的水準。

遊東京10件事必看！達人曝「淺草寺無人空曠時段」 挑餐廳看這數據不踩雷

隨著畢業季到來與暑假將至，許多學生與民眾紛紛規劃出國行程，其中交通便利、熱門景點多樣的日本東京，向來是海外旅遊的首選。日本旅遊達人林氏璧日前於社群分享「東京旅遊一定要知道的10件事」，針對機上安全規定、避開熱門景點人潮的黃金時段、飯店選訂標準及如何利用日本在地評分挑選餐廳等四大面向，提供自由行新手實用的旅遊指南。

吃完粽子肚子脹氣得吃胃藥？ 營養師推1水果救場：澱粉剋星

端午佳節前後，不少民眾習慣餐餐向粽子致敬。然而，糯米帶來的飽脹與消化不良感，往往讓人又愛又恨，甚至得依賴胃腸藥來緩解不適。對此，知名營養師許瓊月分享一個天然妙招，點名現在正當季、香甜多汁的「芒果」其實是隱藏版的澱粉剋星，飯後適量食用能有效加速分解糯米。

三個月狂瘦13.5公斤 營養師示警「不吃油」代價：竟切除膽囊

很多人減肥時，第一個刪掉的食物就是油脂，認為早餐吃地瓜加水果、午餐搭配生菜與雞胸肉、晚餐再來一碗青菜湯，油吃得越少，體重就掉得越快。不過，欣儀營養師近日在臉書粉專提醒，「減脂不等於完全不吃油」，若長期採取極低脂飲食，不只未必比較健康，還可能讓膽囊默默承受風險，甚至增加膽結石發生機率。

女人比男人更敢談死 她簽字求善終當送給自己的禮物

病人自主權利法上路十年，近年長照備受重視，加上老年醫療悲歌頻傳，「善終」話題不再是禁忌。各醫院預立醫療決定門診，諮詢臨終醫療的決定、簽署「預立醫療決定（AD）」的人數逐年增加。根據統計，已有逾11.8萬人簽署AD，其中簽署者女性約占64%，呈現女多於男的現象。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。