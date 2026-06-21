「私生飯」有精神疾病不一定免責 專家籲：建立藝人安全機制

中信兄弟啦啦隊成員汶汶，昨日遭52歲許姓男子持水果刀攻擊劃傷頸部，這名嫌犯遭起底疑為瘋狂粉絲，曾一次買下「100本寫真集」。源自韓國的「私生飯」文化，造成當事人身心壓力，甚至威脅人身安全。去年公共政策網路參與平台曾倡議擴大「跟蹤騷擾防制法」適用範圍」，附議未達標，如今再度引發違法犯罪行為討論。

桃園療養院副院長李俊宏表示，粉絲求關注的行為，恐因迷戀而走火入魔。常見的行為包括長期尾隨、偷拍私生活、守在住處或飯店門口、干擾工作行程與交通動線等，這些都逾越安全與隱私的紅線，對當是人構成威脅。

是否有法律可以提前介入？李俊宏表示，「跟蹤騷擾防制法」已納入網路跟騷行為，只要符合反覆、持續、違反當事人意願，並造成害怕或影響生活等要件，即可依法處理。不論是長期私訊騷擾、尾隨跟拍、反覆出現在活動現場，甚至透過網路進行監控與騷擾，都可能構成跟騷行為。

李俊宏建議，公眾人物及經紀公司若發現高風險對象，應及早蒐證、報警及申請保護措施，而非等到暴力事件發生後才介入。至於外界關注嫌犯疑似有精神疾病背景，因目前資訊仍不足，無法直接認定精神疾病與犯案存在因果關係。

李俊宏說，即使嫌犯有精神疾病，也不代表一定免責。依照現行制度，這類重大刑案首先仍屬刑事案件，嫌犯將接受司法偵辦與審理。若法院認為有必要，將安排司法精神鑑定，評估其在案發當下是否受到精神病症狀影響，以及影響程度是否已達無法辨識行為違法或喪失控制能力的程度。

若鑑定結果符合刑法第19條規定，才可能涉及監護處分、強制治療等後續處置。李俊宏提醒，社會不應將「狂粉」與「精神疾病患者」畫上等號。許多跟蹤騷擾案件未必涉及精神疾病，而是過度迷戀、控制慾或情感執著所造成，因此仍須透過跟騷法、刑法及職業安全管理機制共同防範。

李俊宏認為，此次事件凸顯台灣娛樂產業與啦啦隊文化快速發展後，相關安全防護措施仍有強化空間。未來除了活動現場的安保規畫、參與者背景篩查、黑名單制度外，也應建立高風險粉絲辨識、通報及跨單位合作機制，讓藝人、啦啦隊員及其他公眾人物在工作時能獲得更完善保障。