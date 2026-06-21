快訊

國票金民轉公迎兩大翻轉 首波鎖定三巨頭薪酬改革

高雄早午餐名店驚傳「被家暴」停業 40萬人心疼…狂刷五星好評打氣

MLB／大谷翔平「迎二寶」歸隊轟陽春砲 山本由伸不敵金鶯終止4連勝

聽新聞
0:00 / 0:00

「私生飯」有精神疾病不一定免責 專家籲：建立藝人安全機制

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
瘋狂粉絲為求偶像關注，若無底線跟蹤與監視行為，已觸法並嚴重威脅受害者人身安全。圖為TWICE成員抵達高雄機場，擠滿粉絲接機。本報資料照片
瘋狂粉絲為求偶像關注，若無底線跟蹤與監視行為，已觸法並嚴重威脅受害者人身安全。圖為TWICE成員抵達高雄機場，擠滿粉絲接機。本報資料照片

中信兄弟啦啦隊成員汶汶，昨日遭52歲許姓男子持水果刀攻擊劃傷頸部，這名嫌犯遭起底疑為瘋狂粉絲，曾一次買下「100本寫真集」。源自韓國的「私生飯」文化，造成當事人身心壓力，甚至威脅人身安全。去年公共政策網路參與平台曾倡議擴大「跟蹤騷擾防制法」適用範圍」，附議未達標，如今再度引發違法犯罪行為討論。

桃園療養院副院長李俊宏表示，粉絲求關注的行為，恐因迷戀而走火入魔。常見的行為包括長期尾隨、偷拍私生活、守在住處或飯店門口、干擾工作行程與交通動線等，這些都逾越安全與隱私的紅線，對當是人構成威脅。

是否有法律可以提前介入？李俊宏表示，「跟蹤騷擾防制法」已納入網路跟騷行為，只要符合反覆、持續、違反當事人意願，並造成害怕或影響生活等要件，即可依法處理。不論是長期私訊騷擾、尾隨跟拍、反覆出現在活動現場，甚至透過網路進行監控與騷擾，都可能構成跟騷行為。

李俊宏建議，公眾人物及經紀公司若發現高風險對象，應及早蒐證、報警及申請保護措施，而非等到暴力事件發生後才介入。至於外界關注嫌犯疑似有精神疾病背景，因目前資訊仍不足，無法直接認定精神疾病與犯案存在因果關係。

李俊宏說，即使嫌犯有精神疾病，也不代表一定免責。依照現行制度，這類重大刑案首先仍屬刑事案件，嫌犯將接受司法偵辦與審理。若法院認為有必要，將安排司法精神鑑定，評估其在案發當下是否受到精神病症狀影響，以及影響程度是否已達無法辨識行為違法或喪失控制能力的程度。

若鑑定結果符合刑法第19條規定，才可能涉及監護處分、強制治療等後續處置。李俊宏提醒，社會不應將「狂粉」與「精神疾病患者」畫上等號。許多跟蹤騷擾案件未必涉及精神疾病，而是過度迷戀、控制慾或情感執著所造成，因此仍須透過跟騷法、刑法及職業安全管理機制共同防範。

李俊宏認為，此次事件凸顯台灣娛樂產業與啦啦隊文化快速發展後，相關安全防護措施仍有強化空間。未來除了活動現場的安保規畫、參與者背景篩查、黑名單制度外，也應建立高風險粉絲辨識、通報及跨單位合作機制，讓藝人、啦啦隊員及其他公眾人物在工作時能獲得更完善保障。

飯店 韓國 汶汶

延伸閱讀

影／逮捕畫面曝！持刀攻擊汶汶遭逮 狂粉曾犯多案皆因1症狀獲減刑

中信兄弟啦啦隊汶汶遭割頸 醫：若傷到「這血管」致死率最高

中信兄弟啦啦隊汶汶遭割頸 犯嫌是「超級狂粉」落網拒透露動機

「汶汶阿伯」買下100本寫真！持手機棚拍竟割頸 發文問七大死罪思想怪

相關新聞

台灣牛奶全球最貴 網紅Cheap怒轟：最會割台灣人韭菜的還是自己人

台灣牛奶到底有多貴？全球統計數據庫Numbeo近日公布各地牛奶價格，台灣每公升牛奶均價高達3.07美元（約新台幣97.37元），是榜上唯一超過3美元（約新台幣95元）的地區，也是全球最貴。對此，網紅Cheap也忍不住開酸，直呼：「最會割台灣人韭菜的，還是得自己人。」

同一班機差千元 達人曝注意「1日期」：機票有望變便宜

最近準備出國的人，不妨再多觀望幾天。旅遊粉專「不奇而遇」近日分享，韓籍航空國際線燃油附加費繼6月調降後，7月又將迎來新一波下修，代表接下來購買機票的旅客，有機會再省下一筆費用。若後續台灣航空公司也比照跟進，機票價格甚至有望慢慢回到油價飆升前的水準。

遊東京10件事必看！達人曝「淺草寺無人空曠時段」 挑餐廳看這數據不踩雷

隨著畢業季到來與暑假將至，許多學生與民眾紛紛規劃出國行程，其中交通便利、熱門景點多樣的日本東京，向來是海外旅遊的首選。日本旅遊達人林氏璧日前於社群分享「東京旅遊一定要知道的10件事」，針對機上安全規定、避開熱門景點人潮的黃金時段、飯店選訂標準及如何利用日本在地評分挑選餐廳等四大面向，提供自由行新手實用的旅遊指南。

吃完粽子肚子脹氣得吃胃藥？ 營養師推1水果救場：澱粉剋星

端午佳節前後，不少民眾習慣餐餐向粽子致敬。然而，糯米帶來的飽脹與消化不良感，往往讓人又愛又恨，甚至得依賴胃腸藥來緩解不適。對此，知名營養師許瓊月分享一個天然妙招，點名現在正當季、香甜多汁的「芒果」其實是隱藏版的澱粉剋星，飯後適量食用能有效加速分解糯米。

三個月狂瘦13.5公斤 營養師示警「不吃油」代價：竟切除膽囊

很多人減肥時，第一個刪掉的食物就是油脂，認為早餐吃地瓜加水果、午餐搭配生菜與雞胸肉、晚餐再來一碗青菜湯，油吃得越少，體重就掉得越快。不過，欣儀營養師近日在臉書粉專提醒，「減脂不等於完全不吃油」，若長期採取極低脂飲食，不只未必比較健康，還可能讓膽囊默默承受風險，甚至增加膽結石發生機率。

女人比男人更敢談死 她簽字求善終當送給自己的禮物

病人自主權利法上路十年，近年長照備受重視，加上老年醫療悲歌頻傳，「善終」話題不再是禁忌。各醫院預立醫療決定門診，諮詢臨終醫療的決定、簽署「預立醫療決定（AD）」的人數逐年增加。根據統計，已有逾11.8萬人簽署AD，其中簽署者女性約占64%，呈現女多於男的現象。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。