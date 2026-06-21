米克拉逼近不是最可怕 玉管處點名這3條縱走路線風險最高

今年第13號颱風米克拉已在台灣東南方海面形成，預估下周四、五最接近台灣。玉山國家公園管理處提醒，規畫進行馬博拉斯橫斷、南二段、新康橫斷等長程路線的山友，近期應密切關注颱風動態與天氣變化，必要時調整或取消行程，確保登山安全。

端午連假期間全台天氣大致晴到多雲，不少山友把握假期安排登山活動。玉管處指出，目前位於菲律賓東方、台灣東南方海面的米克拉颱風已形成，正沿太平洋高壓邊緣朝西北西方向移動，預估將於6月25日至26日最接近台灣，並可能由台灣東方海面北上，屆時對台灣影響也可能增加。

玉管處特別點名馬博拉斯橫斷、南二段、新康橫斷等長程高山路線，動輒需數天完成，且地處偏遠山區，一旦天候急遽變化，不僅行進困難，撤退也相當耗時。山友近期應提高關注颱風動向的頻率，隨時評估氣象變化對行程的影響，必要時調整裝備配置、縮短行程，甚至取消登山計畫。

此由於高山地區通訊訊號不穩定，長程縱走隊伍若遇突發狀況，對外聯繫不易。玉管處建議山友攜帶具雙向通訊功能的衛星通訊設備，例如Garmin InReach等裝置，並與平地留守人建立定期聯繫機制，事先規畫回報時間、撤退路線及緊急應變方案，讓後援人員能即時掌握隊伍動向。

為提高民眾對颱風與登山安全的重視，玉管處也在臉書粉專推出互動活動，邀請民眾分享貼文並留言「米克拉颱風不要來」，預計6月25日上午10時抽出10名幸運粉絲，贈送玉山主峰手舉牌徽章；若最終未發布海上颱風警報，將再加碼抽出10名幸運得主。

玉山國家公園管理處提醒，米克拉颱風已在台灣東南方海面形成，近期規畫長程縱走的山友應密切注意最新氣象資訊。圖／玉管處提供