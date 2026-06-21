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米克拉颱風估明增為中颱 氣象署：周二周三北轉是關鍵不排除發海警

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天到周三受太平洋高壓影響，各地天氣穩定，高溫炎熱，普遍在33-36度，甚至逾36度。本報資料照片
今天到周三受太平洋高壓影響，各地天氣穩定，高溫炎熱，普遍在33-36度，甚至逾36度。本報資料照片

中央氣象署預報員劉沛滕上午指出，今天到周三受太平洋高壓影響，各地天氣穩定，高溫炎熱，普遍在33-36度，甚至逾36度。米克拉估明天增強為中颱，周四及周五最接近台灣，但颱風會減弱，受颱風外圍影響，西半部及宜蘭局部降雨，花東也有午後雷陣雨。

劉沛滕說，米克拉颱風直接影響台灣機率偏低，發布海警機率低，預估周二、周三北轉，但如果太平洋高壓較強可能往台灣更靠近，不排除發布海警。

劉沛滕指出，米克拉目前在鵝鑾鼻東南東方海面1600多公里的位置，會逐漸朝西北西方向移動，來到菲律賓東北測海面，預估周二、周三北轉通過台灣東邊海面或琉球南方海面，離台灣有相當距離，目前直接靠近台灣並直接影響台灣機率較低；但預估明天增強為中颱，長浪可能影響基隆、北海岸及花東、恆春半島，周二到周五要留意長浪。

劉沛滕指出，米克拉周四及周五會帶來北風或西北風，加上雲系外圍影響，有水氣移入，因此西半部及宜蘭會有局部降雨。但颱風路徑仍有不確定性，主要是颱風會受太平洋高壓牽引影響，如果太平洋高壓強度變化，北轉時可能再偏東或偏西，需持續觀察。

未來一周降雨，劉沛滕表示，今起到周二各地天氣穩定，連午後雷陣雨都只限山區零星降雨。周三由於颱風逐漸來到台灣東南邊海面，午後雷陣雨範圍擴大，除了山區，南部也會有午後雷陣雨，花東也有零星降雨機率。周四及周五受颱風外圍雲系影響，颱風此時來到台灣東方海面，帶來的北風及或西北風，西半部及宜蘭局部降雨，花東也有午後雷陣雨。

未來高溫預測。圖／中央氣象署提供
未來高溫預測。圖／中央氣象署提供

未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

颱風米克拉預估路徑。圖／中央氣象署提供
颱風米克拉預估路徑。圖／中央氣象署提供

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