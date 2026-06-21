台南暑假開啟「安平-馬公」海上航線 直奔澎湖追花火

暑假將至，不少家長規畫親子出遊，台南今年除有直飛日本熊本、沖繩等國際航線外，海上觀光航線也將在30日啟航，南市觀旅局今年攜手詠傑海運「雙吉福氣輪」，配合澎湖花火節及台南將軍吼演唱會檔期，每周二、五往返台南與澎湖，提供民眾暑期雙城海陸旅遊新選擇。

南市觀旅局表示，台南與澎湖向來是台灣國旅的熱門首選，尤其安平更是開台首城，是國際旅客推薦必遊之地，安平馬公航線開航，不僅大幅縮減兩地交通時間，也將台南的古都文青魅力與澎湖蔚藍海島風情完美串聯，帶動全新海洋觀光遊程開發。

觀旅局說，安平馬公觀光交通船航班規畫6月至8月暑期黃金檔期期間限定營運，周二、五自安平商港出發往返澎湖馬公商港，航程約2.5小時，沿途可欣賞壯闊的台灣海峽美景，不論是安排短天期週末輕旅行，或是深度海島旅遊都非常便利。

觀旅局提到，安馬線已成為近年台南特色跳島旅遊路線之一，讓旅客有多元觀光旅程選擇，一趟旅程就能跳島暢遊台南安平與澎湖馬公兩大熱門旅遊目的地，讓喜愛美食及海島旅遊的朋友享受雙重古都海島風情的夏日新遊程。

此外，除安平馬公觀光交通航班外，還有從將軍漁港出發前往澎湖南方四島航線，均為台南特有海上觀光路線，旅客可安排行程先到台南品嘗美食及遊賞古都風光，抵達澎湖後利用「台灣好行」自由行或參加當地旅遊團展開海島觀光。

觀旅局指出，今年也與13家旅行社合作推出套裝遊程，期望能吸引更多年輕族群與國際旅客，體驗截然不同的台南藍色旅遊之旅，詳細資訊可洽台南旅遊網官網查詢相關訊息。