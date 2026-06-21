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三個月狂瘦13.5公斤 營養師示警「不吃油」代價：竟切除膽囊

聯合新聞網／ 綜合報導
欣儀營養師提醒，若長期採取極低脂飲食，不只未必比較健康，還可能讓膽囊默默承受風險，甚至增加膽結石發生機率。 示意圖／ingimage
欣儀營養師提醒，若長期採取極低脂飲食，不只未必比較健康，還可能讓膽囊默默承受風險，甚至增加膽結石發生機率。 示意圖／ingimage

很多人減肥時，第一個刪掉的食物就是油脂，認為早餐吃地瓜加水果、午餐搭配生菜與雞胸肉、晚餐再來一碗青菜湯，油吃得越少，體重就掉得越快。不過，欣儀營養師近日在臉書粉專提醒，「減脂不等於完全不吃油」，若長期採取極低脂飲食，不只未必比較健康，還可能讓膽囊默默承受風險，甚至增加膽結石發生機率。

欣儀營養師分享，一名30歲女性為了快速減重，幾乎只攝取雞胸肉與蔬菜，刻意將油脂降到最低，短短3個月內瘦下13.5公斤。沒想到之後卻因劇烈腹痛送醫，檢查發現膽囊內竟長出4顆膽結石，最終甚至需要接受膽囊切除手術。這起案例也讓不少人意識到，減肥過程若一味追求「少油」，身體可能因此付出意想不到的代價。

至於為何不吃油反而容易出問題？欣儀營養師解釋，膽囊需要透過油脂刺激收縮，才能將膽汁順利排出；若長期完全不攝取油脂，或經常空腹太久、採取長期斷食，膽汁就可能滯留、濃縮，進一步提高膽結石風險。因此，膽結石並非只有「吃太油」才會發生，過度極端的飲食模式，同樣可能成為膽囊健康的隱憂。

除了增加膽結石風險外，欣儀營養師也提醒，長期極低脂飲食還可能帶來月經失調甚至停經、掉髮增加、皮膚乾燥等問題，也可能因飽足感下降，導致後續更容易暴食，甚至對食物產生焦慮與罪惡感。她強調，脂肪是人體製造荷爾蒙、吸收脂溶性維生素的重要來源，減脂的關鍵並非完全拒絕油脂，而是選擇好的油脂、控制總熱量，並維持均衡飲食。

營養師 膽結石 減肥

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