快訊

國票金民轉公迎兩大翻轉 首波鎖定三巨頭薪酬改革

高雄早午餐名店驚傳「被家暴」停業 40萬人心疼…狂刷五星好評打氣

MLB／大谷翔平「迎二寶」歸隊轟陽春砲 山本由伸不敵金鶯終止4連勝

聽新聞
0:00 / 0:00

瘦瘦針時代6／中醫埋線瘦身調體質 心理關卡難突破

中央社／ 台北21日電

穴位埋線是中醫減重的特色，中醫師指出，血糖失控、自體免疫疾病、罹患癌症和某些體質的人，其實不適合埋線；也有皮包骨仍執意減重的人，更需要轉介身心科或心理治療。

中國醫藥大學針灸研究所兼任助理教授鄭鴻強在門診觀察到，10個減重者約有2人「執念特別深」，瘦了還想更瘦，「眼神不一樣，很空洞」，其他有的是外貌焦慮而想塑身甩肉，還有人被親友同事嫌棄太胖、怕工作受影響，先找中醫調理。

曾經有個20多歲的女子走進診間表明要減肥，她的身體質量指數（BMI）只有18，明明瘦到經期不穩，卻仍覺得不夠瘦，當時開業醫師董立巧擔心若拒絕這名患者，只會把對方推向危險的減重方式，因此答應先幫她看診再說。

「減重很多時候不只是身體的問題」，董力巧直言，臨床上也常見患者因無法控制壓力性進食而走進診間。這些人除了治療，更需要支持、引導與陪伴，有時甚至會遇到有進食障礙的患者，需要轉介身心科或諮商等專業介入。

董力巧直言，中醫減重並非毫無風險。以穴位埋線為例，糖尿病控制不佳、自體免疫疾病或癌症患者均不適合，即便沒有這些狀況，睡眠不足、體質燥熱者也可能因吸收不完全而出現結節。

對於標榜「純天然」的減肥茶或標準化膠囊，董力巧說，這類產品多針對大多數人體質設計，初期或許有效，但若未評估個人共病與體質，長期使用不一定合適，若因此造成反覆腹瀉，以中醫理論來說反而會損傷脾胃、影響代謝。

「不論藥物或埋線，都是一時的」，董力巧提醒，唯有從生活中找出解決辦法、建立良好生活習慣，才能長久維持體態。

以妙妙（化名）來說，她產後變胖10公斤，中醫療程3個月結束時，比產前更瘦，後來只要稍微覺得自己胖了，她就斷斷續續購藥服用。她認為效果最好的階段，仍是規律回診、有醫師監督數據的時期，「因為擔心數字不好看，飲食就會比較警醒」。

中醫 減重 中央社

延伸閱讀

肥胖增罹乳癌風險 「控肉」新寵瘦瘦針神助攻？減重逆轉待驗證

頸圈戴10年、無法站立！45歲女查無病因 醫揪出問題在「心裡」

瘦瘦針再添神奇功效？ 研究：暴力犯罪風險可能下降逾6成

最近總是累、睡不好？「憂鬱症10大警訊」曝 超過2周別再硬撐

相關新聞

台灣牛奶全球最貴 網紅Cheap怒轟：最會割台灣人韭菜的還是自己人

台灣牛奶到底有多貴？全球統計數據庫Numbeo近日公布各地牛奶價格，台灣每公升牛奶均價高達3.07美元（約新台幣97.37元），是榜上唯一超過3美元（約新台幣95元）的地區，也是全球最貴。對此，網紅Cheap也忍不住開酸，直呼：「最會割台灣人韭菜的，還是得自己人。」

同一班機差千元 達人曝注意「1日期」：機票有望變便宜

最近準備出國的人，不妨再多觀望幾天。旅遊粉專「不奇而遇」近日分享，韓籍航空國際線燃油附加費繼6月調降後，7月又將迎來新一波下修，代表接下來購買機票的旅客，有機會再省下一筆費用。若後續台灣航空公司也比照跟進，機票價格甚至有望慢慢回到油價飆升前的水準。

遊東京10件事必看！達人曝「淺草寺無人空曠時段」 挑餐廳看這數據不踩雷

隨著畢業季到來與暑假將至，許多學生與民眾紛紛規劃出國行程，其中交通便利、熱門景點多樣的日本東京，向來是海外旅遊的首選。日本旅遊達人林氏璧日前於社群分享「東京旅遊一定要知道的10件事」，針對機上安全規定、避開熱門景點人潮的黃金時段、飯店選訂標準及如何利用日本在地評分挑選餐廳等四大面向，提供自由行新手實用的旅遊指南。

吃完粽子肚子脹氣得吃胃藥？ 營養師推1水果救場：澱粉剋星

端午佳節前後，不少民眾習慣餐餐向粽子致敬。然而，糯米帶來的飽脹與消化不良感，往往讓人又愛又恨，甚至得依賴胃腸藥來緩解不適。對此，知名營養師許瓊月分享一個天然妙招，點名現在正當季、香甜多汁的「芒果」其實是隱藏版的澱粉剋星，飯後適量食用能有效加速分解糯米。

三個月狂瘦13.5公斤 營養師示警「不吃油」代價：竟切除膽囊

很多人減肥時，第一個刪掉的食物就是油脂，認為早餐吃地瓜加水果、午餐搭配生菜與雞胸肉、晚餐再來一碗青菜湯，油吃得越少，體重就掉得越快。不過，欣儀營養師近日在臉書粉專提醒，「減脂不等於完全不吃油」，若長期採取極低脂飲食，不只未必比較健康，還可能讓膽囊默默承受風險，甚至增加膽結石發生機率。

女人比男人更敢談死 她簽字求善終當送給自己的禮物

病人自主權利法上路十年，近年長照備受重視，加上老年醫療悲歌頻傳，「善終」話題不再是禁忌。各醫院預立醫療決定門診，諮詢臨終醫療的決定、簽署「預立醫療決定（AD）」的人數逐年增加。根據統計，已有逾11.8萬人簽署AD，其中簽署者女性約占64%，呈現女多於男的現象。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。