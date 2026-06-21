瘦瘦針時代6／中醫埋線瘦身調體質 心理關卡難突破

穴位埋線是中醫減重的特色，中醫師指出，血糖失控、自體免疫疾病、罹患癌症和某些體質的人，其實不適合埋線；也有皮包骨仍執意減重的人，更需要轉介身心科或心理治療。

中國醫藥大學針灸研究所兼任助理教授鄭鴻強在門診觀察到，10個減重者約有2人「執念特別深」，瘦了還想更瘦，「眼神不一樣，很空洞」，其他有的是外貌焦慮而想塑身甩肉，還有人被親友同事嫌棄太胖、怕工作受影響，先找中醫調理。

曾經有個20多歲的女子走進診間表明要減肥，她的身體質量指數（BMI）只有18，明明瘦到經期不穩，卻仍覺得不夠瘦，當時開業醫師董立巧擔心若拒絕這名患者，只會把對方推向危險的減重方式，因此答應先幫她看診再說。

「減重很多時候不只是身體的問題」，董力巧直言，臨床上也常見患者因無法控制壓力性進食而走進診間。這些人除了治療，更需要支持、引導與陪伴，有時甚至會遇到有進食障礙的患者，需要轉介身心科或諮商等專業介入。

董力巧直言，中醫減重並非毫無風險。以穴位埋線為例，糖尿病控制不佳、自體免疫疾病或癌症患者均不適合，即便沒有這些狀況，睡眠不足、體質燥熱者也可能因吸收不完全而出現結節。

對於標榜「純天然」的減肥茶或標準化膠囊，董力巧說，這類產品多針對大多數人體質設計，初期或許有效，但若未評估個人共病與體質，長期使用不一定合適，若因此造成反覆腹瀉，以中醫理論來說反而會損傷脾胃、影響代謝。

「不論藥物或埋線，都是一時的」，董力巧提醒，唯有從生活中找出解決辦法、建立良好生活習慣，才能長久維持體態。

以妙妙（化名）來說，她產後變胖10公斤，中醫療程3個月結束時，比產前更瘦，後來只要稍微覺得自己胖了，她就斷斷續續購藥服用。她認為效果最好的階段，仍是規律回診、有醫師監督數據的時期，「因為擔心數字不好看，飲食就會比較警醒」。