瘦瘦針時代5／自費減重長期抗戰 意志力與鈔能力雙重考驗

有人持續打「瘦瘦針」怕停藥就復胖，有人求助營養師調整飲食習慣，自助減重考驗意志，自費減重則在測試口袋深度，讓不少人在醫療風險與經濟現實間拉鋸。

今年30歲的菜脯（化名）從國中起就身陷減重迷宮，到處撞牆。身高176公分、體重曾達120公斤的他，試過斷食、重訓等種種手段，始終挫折後，用零食撫慰心靈。直到接觸「瘦瘦針」減重藥物，驚覺並非單靠努力就能甩肉。

菜脯回憶，第一次在醫療院所取得「瘦瘦針」，大約花費新台幣1萬5000元，雖然平均每月穩減2公斤，可是時間一長，藥費負擔沉重，讓他一度轉向朋友介紹的非正規管道，以半價購買來源不明的藥物。

儘管擔心瘦瘦針的感染風險與藥物安全，菜脯告訴中央社記者，沒想過改找中醫，覺得中醫機轉很「玄」、難以判斷實際成效，至於營養師課程偏重飲食管理與生活調整，短時間不容易看到具體變化，回診與執行成本也較高，相較之下，還是「瘦瘦針」快速見效有吸引力。

41歲阿扣（化名）卻是自費諮詢營養師，透過各項抽血檢驗與InBody身體組成檢測，配合補充營養素，第一週就感覺到精神變好、頭髮變茂密，意外收穫是連困擾多年的「耳前廔管」發炎狀況大幅減輕。

阿扣步入中年後健檢紅字狂飆，他分享，營養師沒給飲食禁令，而是要求「餐餐拍照回傳」，即時調整菜單，「第一個月真的有瘦，我也沒多做運動」。然而，身體素質優化，體重卻在減去5、6公斤後卡關，即便追加自費療程處理身體發炎，體重仍未如預期往下掉，高昂開銷最終讓他決定止步。

計算下來，阿扣一期3個月諮詢費加上林林總總的營養素，總花費高達4萬至5萬元，實在「太貴了」，續約費用更高。他認為，在掌握自身數據與該補充的營養知識後，未來可以自行購買營養素及增加運動量。

不過，阿扣仍然建議，有類似困擾的民眾「可以去諮詢一次」，看看對方怎麼客觀分析自己的身體指標，「數據會說話，這點很有感。」

無論是依賴藥物還是科學監控，菜脯與阿扣的故事反映部分現代減重者共同心聲：減重已不只是追求外表，而是一場重新掌控生活方式的過程；即便因成本考量無法長期作戰，在健康與經濟、醫療風險之間，每個人都在尋找最適合自己的平衡點。