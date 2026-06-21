瘦瘦針時代4／胖到要生病 健檢紅字催生青壯年減重潮

40歲左右的上班族，帶著上週外食紀錄單到減重班，向營養師請教聚餐吃到飽如何不踩雷，和「同學」阿姐交換重量訓練心得，他有點肉肉的，有好幾項健檢紅字，腰圍還愈來愈粗。

這是基隆長庚醫院減重班的一景，基隆市營養師公會理事長營養師林奕岑指出，目前學員集中在40歲上下的內勤上班族，身體質量指數（BMI）介於24至27之間，屬於輕度超標，通常具備一定知識水平。

林奕岑發現，這10年來減重班的學員結構悄然改變，多數正值青壯，具有健康知能，不一定明顯肥胖，會主動尋求飲食管理及運動指導，透過個人菜單及運動計畫，目標是甩肉燃脂不復胖，改善健檢報告上的紅字。

至於50歲左右的更年期熟女，則是各式體重控制課程的常客。林奕岑表示，這個年紀的女性常面臨「吃得跟以前一樣卻一直變胖」的困境，渴望學習如何調整飲食，以適應新陳代謝的改變。

以小桃姐（化名）來說，她照著網路資訊，每天現打綠拿鐵，沖泡各種穀粉，挑選原形食物，步入更年期後，體重直逼70公斤。終於下定決心每月花新台幣5000元求助營養師才變瘦，原來她愛吃的水果太甜了，穀粉讓血糖飆升，原形食物吃過量，偏偏又不愛會流汗的運動，導致抗癌養生變成增脂減肌。

診所執業營養師張宜婷也說，以前求診者的動機多半是「讓體重下降」，現在有更多人是出於「負面動機」，例如健檢出現紅字、體脂率過高擔心糖尿病風險、內臟脂肪超標，或是感覺容易疲累、荷爾蒙失調等，這顯示大眾已將體重管理與降低未來疾病風險連結。

在林奕岑和張宜婷的經驗中，已經自行試過一些菜單或做運動卻沒有明顯效果的民眾，或是吃中藥、去醫美診所雷射體雕還是瘦不下來的個案，以及一停藥就復胖而希望搭配其他方法的病患，就會來找營養師。

近年俗稱「瘦瘦針」的減肥藥風靡市場。張宜婷坦言，臨床上確實遇到不少正在使用或曾使用過的個案，但若缺乏專業評估而盲目用藥，易因蛋白質攝取不足導致肌肉流失。

「減重應該是越減越輕鬆，而不是讓心靈或身體感到痛苦。」張宜婷說，藥物雖能抑制食欲、調整內分泌，可是不趁著藥物輔助期間養成正確的飲食與生活習慣，停藥後往往會出現報復性進食，導致體重迅速反彈。

林奕岑分享的「瘦瘦針」正向個案，是把用藥當作「重啟健康生活的契機」，先透過藥物降低體重，再配合營養師建立運動與飲食習慣；「你花多少時間胖起來，就要有決心花多少時間瘦下去」，尤其對於不想借助「打針吃藥」的人，如此才能真正讓「瘦」跟著一輩子。

面對多元減重需求，張宜婷指出，與西醫從疾病診斷、生理機制切入不同，營養學核心是「人如其食」（You are what you eat），營養師更著重「逆轉情境」，深入了解個案選擇食物的背後困境，並結合醫學檢查、診斷等，量身打造飲食策略。

張宜婷也看過極端個案，曾有BMI僅17卻仍體重「數字焦慮」個案，因過度運動與節食導致月經失調，亦有破百公斤個案嘗試「清水斷食」而倍速復胖。她形容，營養師的角色更像是「生活陪伴者」與「諮商師」，協助民眾釐清飲食背後的心理因素與生活困境。

對於已經過瘦、卻仍執著於「再瘦3公斤」者，林奕岑會將諮詢重點轉換為「增肌」，強調盲目減重往往導致肌肉流失，很多人忽略這點，反而更容易復胖。

林奕岑建議，民眾可從診所或機構的細心程度來判斷其專業性，專業的醫療團隊不會只追求「瘦了幾公斤」的短期數字，而是致力於引導個案在日常生活中學會如何挑選飲食，並協助重塑可長可久的生活習慣。

林奕岑、張宜婷皆提醒民眾要睜大眼睛，應認明具備國考證照的專業營養師，並呼籲政府應加強公共教育，培養大眾選擇的能力，才是維持終身健康體態的不二法門。