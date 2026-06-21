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瘦瘦針時代3／社群誇稱療效忽視風險 瘦瘦針不良反應通報數十件

中央社／ 台北21日電

社群媒體熱議瘦瘦針神效，衍生私購濫用的管理漏洞，目前已出現數十起腸胃不良反應的通報，政府部門努力查緝海外代購、下架社群網路賣藥資訊，醫界呼籲醫療專業自律。

根據衛生福利部食品藥物管理署官方資料，用於體重控制的腸泌素GLP-1受體促效劑藥品許可證，目前共有29張，包括猛健樂、週纖達、善纖達等各劑量針劑及注射筆等產品，也就是俗稱的「瘦瘦針」，沒有口服型。

現在問題是即使醫師不開處方箋，仍有其他管道能買賣瘦瘦針、減肥藥。台灣肥胖醫學會秘書長高湘涵點出，「這是（藥品）取得門檻偏低的問題」，希望能比照世界衛生組織（WHO）建議優先強化通路管理與醫師評估機制，避免有錢就能買來濫用。

「社群媒體太誇張了，內容都是在互相偷教、偷賣。」中華民國肥胖研究學會榮譽理事長蕭敦仁說，這容易讓民眾忽視藥品潛在風險，瘦瘦針須由醫師評估處方並由藥師調劑，不應自行購買，因此要推動專科醫師參與治療，並加強繼續教育與專科化管理。

名流網紅公開展示瘦瘦針的效果，他們沒說明白的是會發生什麼問題，「全國藥物不良反應通報系統」在112年1月1日至115年4月2日期間，共接獲36件相關減重藥不良反應通報，這還不包括從非正規管道取得藥品的案件。

這類藥品常見不良反應以腸胃道症狀為主，例如腹痛、噁心、嘔吐，其他通報包含胰臟炎、腸阻塞、低血糖、急性腎損傷及注射部位不適；少數通報提及肝、胰相關疾病，關聯性仍待釐清。

減肥藥誰來把關呢？中華民國營養師公會全國聯合會理事長黃孟娟告訴中央社記者，食品安全衛生管理法與藥事法對於誇大療效已有規範，建議政府加強醫美與減重診所管理與稽查，讓醫療行為回歸專業評估，第一線醫療機構強化自律，確保產業發展及民眾健康。

食藥署與地方衛生局則聯手專案稽查減重藥品，113年查核487件，其中違規85件，裁處金額共計新台幣260萬元；114年查核353件，違規計26件，裁處82萬元，違規樣態包含非藥商執行藥商業務、無處方販售處方藥等。今年稽查專案正在進行中。

海外代購或帶回瘦瘦針，已經變成一門生意。食藥署提醒，海關已有查緝案件，民眾攜帶大量GLP-1減重藥品入境，未取得食藥署核發輸入許可，也未依規定向海關申報，一旦被海關查獲，將依藥事法相關規定移送檢調單位辦理。

食藥署也與Meta合作下架違規藥品廣告銷售貼文，與財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC）建立機制屏蔽違法網站，與藥師公會合作全面強化網路查緝力道等，強化Instagram、LINE、蝦皮等通路監管。

瘦瘦針 中央社 社群媒體

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