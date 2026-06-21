快訊

中華郵政A7爆「禁坐令」員工被迫站立數小時分信、撐不住還被恐嚇汰除

台輪椅夫妻南韓地鐵驚魂！醉漢逼近叫囂 2男雨傘救援被讚爆

聽新聞
0:00 / 0:00

中國零食藉「自用」名義違法輸入 監院要衛福部數發部檢討改進

聯合報／ 記者陳柄亦／台北即時報導
監察院今天表示，含過量添加物中國製的螺螄粉、辣條、麻辣花生等零食，不但沒有申報查驗資料，同時也不是經濟部公告准許輸入之中國貨品，卻屢見於我國實體通路及電商平臺違規販售，衍生諸多食安疑慮。監察院社會福利及衛生環境委員會於6月17日通過監察委員林文程、田秋堇所提調查報告，要求衛生福利部、財政部關務署、經濟部國際貿易署及數位發展部檢討改進。圖／聯合報系資料照片
監察院今天表示，含過量添加物中國製的螺螄粉、辣條、麻辣花生等零食，不但沒有申報查驗資料，同時也不是經濟部公告准許輸入之中國貨品，卻屢見於我國實體通路及電商平臺違規販售，衍生諸多食安疑慮。監察院社會福利及衛生環境委員會於6月17日通過監察委員林文程、田秋堇所提調查報告，要求衛生福利部、財政部關務署、經濟部國際貿易署及數位發展部檢討改進。圖／聯合報系資料照片

監察院今天表示，含過量添加物中國製的螺螄粉、辣條、麻辣花生等零食，不但沒有申報查驗資料，同時也不是經濟部公告准許輸入之中國貨品，卻屢見於我國實體通路及電商平臺違規販售，衍生諸多食安疑慮。監察院社會福利及衛生環境委員會於6月17日通過監察委員林文程、田秋堇所提調查報告，要求衛生福利部、數位發展部、財政部關務署及經濟部國際貿易署檢討改進。

林文程、田秋堇表示，經長期行文相關單位、蒐集資料，啟動調查發現，非法輸入之中國製零食，多為「三無產品」（無生產日期、無生產廠家、無生產地址），涉及食品添加物使用不明與標示完整性不全等食安疑慮；非法輸入可能管道包括：違法夾藏私運、虛報個人自用、違規進口郵包及旅客行李攜入等途徑。民國112至民國114年，食藥署及各縣市衛生局於後市場端查獲違規非法販售之中國食品計135家次，皆無法查獲案貨實際來源及輸入管道，可見中國製零食違法輸入情形猖獗，確有強化管理必要。

林文程、田秋堇表示，按照我國相關規定，蠟瓶糖、螺螄粉、辣條及麻辣花生等中國製零食，並非經濟部公告准許輸入之中國食品，進口人應先向國貿署申請，取得專案許可才能輸入。然而貨品輸入時填報「稅則號別」、「貨品分類號列」，皆由進口人（或其委託之報關業者）基於誠實申報義務自行填報，但實務上誤報、偽報情形不時發生，甚至申報籠統不實貨名、錯誤稅則號別，以偷漏稅捐、規避簽審或逃避管制。

林文程、田秋堇指出，為因應民眾小量輸入個人自用食品之需求，衛福部公告訂定「輸入食品及相關產品符合免申請輸入查驗之條件與其適用之通關代碼」，開放供個人自用，價值在1000美元以下，且重量在6公斤以內（以報單單一項次之價值及數量計）之輸入食品，得免驗輸入。然近年多次出現單一進口人年度進口報單破千份、申報天數逾200日之極端異常現象；甚有民眾年度輸入水產品近8000公斤等，顯已嚴重悖離「個人自用」之常理範疇。

對於電商平臺管理情形，林文程、田秋堇詢問相關主管機關。數發部表示，數發部負責協助各目的事業主管機關及電商平臺業者間搭建即時溝通管道，至於電商平臺內特定商品或行為之實質規範，則回歸各該目的事業主管機關依其權管法規管理；衛福部則表示，電商平臺內違規販售之食品，因食安法裁處對象為賣家，電商平臺僅被視為數位賣場提供者；然而衛福部並非電商平臺主管機關，平臺業者不見得會協助提供非常完整的賣家資訊。

衛福部 零食 監院

延伸閱讀

彰師大3教授涉性騷遭彈劾 監委：衛福部至今未獲學校行政調查處分書

萬件青安房貸人頭戶涉營業追回補貼破2億 監院盯上財政、內政兩部

立院幼照法修法聚焦補助、食安 教育部建議維持現行條文

員工痛批禁坐令被迫站立分信數小時 中華郵政：無此規定、查證中

相關新聞

米克拉逼近不是最可怕 玉管處點名這3條縱走路線風險最高

今年第13號颱風米克拉已在台灣東南方海面形成，預估下周四、五最接近台灣。玉山國家公園管理處提醒，規畫進行馬博拉斯橫斷、南二段、新康橫斷等長程路線的山友，近期應密切關注颱風動態與天氣變化，必要時調整或取消行程，確保登山安全。

台中新光三越義式餐廳誤將小蘇打粉當糖粉撒 客人急送醫被勒令停業

台中市一名男子到新光三越百貨公司10樓的一家義式餐廳吃鬆餅時，因誤食小蘇打粉，出現嘔吐、頭暈、腹痛等症狀，被緊急送往醫院治療。市府衛生局今表示，派員前往稽查，業者坦承誤將小蘇打粉（食品添加物）當作糖粉使用於鬆餅製作，且疑有過量使用情形。

米克拉颱風估明增為中颱 氣象署：周二周三北轉是關鍵不排除發海警

中央氣象署預報員劉沛滕上午指出，今天到周三受太平洋高壓影響，各地天氣穩定，高溫炎熱，普遍在33-36度，甚至逾36度。米克拉估明天增強為中颱，周四及周五最接近台灣，但颱風會減弱，受颱風外圍影響，西半部及宜蘭局部降雨，花東也有午後雷陣雨。

台南暑假開啟「安平-馬公」海上航線 直奔澎湖追花火

暑假將至，不少家長規畫親子出遊，台南今年除有直飛日本熊本、沖繩等國際航線外，海上觀光航線也將在30日啟航，南市觀旅局今年攜手詠傑海運「雙吉福氣輪」，配合澎湖花火節及台南將軍吼演唱會檔期，每周二、五往返台南與澎湖，提供民眾暑期雙城海陸旅遊新選擇。

影／我國最早研製初級教練機有58年歷史 漢翔園區還可看到

我國最早研製初級教練機有58年歷史，在漢翔公司的園區內還可看到，展示在綠色草坪上，翔園文旅與母公司漢翔航空工業共同打造的「造飛機故事館」日前新開幕。館內透過珍貴的照片、文物、精緻模型，訴說台灣航空產業從無到有、拓荒到至今發展史，強調國機國造重要性，也有初級教練機的介紹和歷程。

中國零食藉「自用」名義違法輸入 監院要衛福部數發部檢討改進

監察院今天表示，含過量添加物中國製的螺螄粉、辣條、麻辣花生等零食，不但沒有申報查驗資料，同時也不是經濟部公告准許輸入之中國貨品，卻屢見於我國實體通路及電商平臺違規販售，衍生諸多食安疑慮。監察院社會福利及衛生環境委員會於6月17日通過監察委員林文程、田秋堇所提調查報告，要求衛生福利部、數位發展部、財政部關務署及經濟部國際貿易署檢討改進。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。