瘦瘦針時代2／瘦瘦針改寫減重指引 未來可望有長效針、口服藥

瘦瘦針是劃時代的減重藥物，台灣肥胖治療指引近期重大改版，將瘦瘦針納入正規路徑，多款準新藥正在試驗中，醫界預期長效針劑、口服瘦瘦丸上市，選擇將會更彈性多樣。

「瘦瘦針」是GLP-1、GIP等腸泌素成分處方藥的俗稱，原本是治療糖尿病，藥效作用在腸道及中樞神經，除了具有促進胰島素分泌、調節血糖的療效，還可延緩胃部排空、產生飽足感、短期抑制食慾，如今以減肥藥之姿席捲全球。

前一代的減重藥物大約在2000年引進台灣，卻分別因為加重中風等心血管疾病、排油便與腹瀉等副作用，被撤證下市，或失去病患青睞。中華民國肥胖研究學會榮譽理事長蕭敦仁說，直到10年前瘦瘦針問世，成為治療肥胖的利器，更改寫減重指引。

蕭敦仁早年投入減重醫療，是幫助患者治療脂肪肝，不是為了美容。當時沒有太好的治療方法，只能醫囑少吃多運動，或吃代餐輔助，但病人即使嚴格控制飲食，成效往往不理想，「能減掉5%體重就已經算相當不錯。」

他告訴中央社記者，因為使用瘦瘦針，現在很多患者能達到10%到15%減重幅度，許多研究也證實，還能降低心血管疾病等慢性病風險，與其讓患者長期依賴血壓藥、血糖藥，不如從體重管理著手，一舉數得。

現在醫界、民眾逐漸理解，減重不只是少吃多動，也不是單純靠意志力就能完成，但是「以內科醫師的角度來看，減重本質上還是醫療需求。」蕭敦仁強調，肥胖就是一種疾病，是需長期管理的慢性疾病。

他進一步解釋，患者成功減重10公斤，就有機會改善或逆轉糖尿病、高血壓與脂肪肝等肥胖相關慢性疾病，透過瘦瘦針等減重治療，體重下降還有額外效益，部分患者可以減少慢性病藥物的使用。

瘦瘦針下一步將如何發展，手上有許多相關藥物臨床試驗的台大醫院副院長黃國晉透露，人人都害怕打針，減少挨針就是在大方向，目前有2大趨勢，包含針劑更長效型、發展口服劑型，都還在臨床試驗階段。

黃國晉說，原本每天注射1次的糖尿病藥物，提高劑量後，發現可作為每週1次的減重瘦瘦針，未來更有望發展成每月1針的體重控制療法；至於從瘦瘦針變成瘦瘦藥、瘦瘦丸，同樣也具必要性，除了免於患者對針具的恐懼，還能降低現行針劑藥物的保存門檻。

台灣過重與肥胖人口已經超過總人口的一半，因為減重藥物的問世，台灣肥胖醫學會秘書長高湘涵說，這讓許多人更願意接受減重治療。

高湘涵提醒，減重藥物的角色是輔助，生活習慣調整仍然非常重要，包括營養師、運動治療師、中醫師等專業介入，以及合法藥物的使用，都是減重治療的一部分。特別對女性而言，瘦象徵自信與美麗，但較少與心血管及代謝疾病連結，如今導向追求更好的健康狀態。

中華民國營養師公會全國聯合會理事長黃孟娟則直言，「瘦瘦針」確實在短時間內有顯著效果，但副作用也不能忽視，因為藥物會抑制食欲，若使用者在熱量不足時未能補充足夠蛋白質，會導致肌肉流失與基礎代謝率下降，這正是停藥後快速復胖的主因。

「如果只靠打針而忽略營養攝取，減去的不只是脂肪，還有寶貴的肌肉。」黃孟娟提醒，肌肉流失會導致基礎代謝率下降，一旦停藥且食欲恢復，體重將快速回升，營養師角色即是監督患者在減重過程中確保蛋白質攝取足夠，在藥物輔助下同步養成良好的生活習慣。