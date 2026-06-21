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瘦瘦針時代1／瘦瘦針打開市場藍海 誰把減重醫療當消費品

中央社／ 台北21日電

瘦瘦針橫空出世，打開減重市場藍海，醫療人員、健身教練、網紅紛紛召喚民眾來管理體態和健康，專家認同目前自費減重趨勢偏向消費時尚，不只是單純醫療服務。

談到治療肥胖，不能不提俗稱瘦瘦針的腸泌素藥物。台灣肥胖醫學會秘書長高湘涵告訴中央社記者，靠飲食控制與運動的減重，十分考驗意志力，瘦瘦針問世，直接讓口服老藥出局，讓減重者重燃信心。

在社群媒體推波助瀾之下，高湘涵指出，各項自費減重項目中，成長最快的當屬瘦瘦針。與10年前相比，出於「健康因素」尋求減重的人增加，健康指標異常時便主動就診，既有經濟能力，也願意自掏腰包進行體態與健康管理。

中華民國肥胖研究學會榮譽理事長、開業診所院長蕭敦仁則點出，從內科系、家醫、內分泌新陳代謝科到愈來愈多科別投入減重治療，減重以往常被歸類為醫美範疇，如今逐漸回歸「肥胖是一種疾病」的醫學本質，讓更多醫師認為這是一項對患者有益的醫療投入。

蕭敦仁認為，西醫減重多了一項強力工具、大幅提升治療量能，中醫與營養諮詢的減重模式近年變化不大。他強調，減重需求本質上離不開「健康」與「美麗」兩大面向，但在醫療端，多數患者仍是基於健康考量尋求協助，主要客群仍以原本就有就醫需求的慢性病患為主。

然而，網路從來不缺減肥資訊，網友分享瘦瘦針使用教學、分享心得，甚至私下揪團販售。蕭敦仁提醒，瘦瘦針屬於「處方藥」，社群媒體雖加速其普及，卻也可能讓民眾誤以為這是簡單、絕對安全的減重工具，進而輕忽潛在風險，主管機關對此責無旁貸。

台北市中醫師公會名譽理事長陳潮宗則從馬斯洛需求理論分析，大眾對健康的追求從「疾病治療」上升到「養生保健」，至今進入「自我形象塑造」階段。隨著醫學釐清肥胖成因，專業知識被轉化為可定價的服務，使得飲食與運動建議逐步走向藥物、療程的「商品化」。

中國醫藥大學針灸研究所兼任助理教授、開業中醫師鄭鴻強直言，自費減重與其說是醫療，現在更像是一種消費產品。受影視文化影響，現代人追求快速、有感且不留痕跡的體態改善，「錢不是問題」的消費者主導了這個市場，迫使業者不斷推出新療程來回應需求。

鄭鴻強觀察到，確實有部分醫師將風險評估的責任丟給患者，甚至無視求診者過瘦仍開立減重藥物。「這是醫品與良知的問題」，他認為，這必須透過醫師的再教育來解決，否則即使立法規範，仍會有人鑽漏洞。

鄭鴻強認為，減重醫療商品化的擴張，除了源於消費者需求，也與健保利潤有限、醫界轉向發展自費項目以擴增收入有關。然而他嚴正強調：「醫療行為的第一原則是安全，其次才是有效。」不讓患者身體受損，是醫師良知與專業責任的底線。

「現在減重到底是醫療需求還是消費需求，界線已越來越模糊。」中華民國營養師公會全國聯合會理事長黃孟娟說。

她認為，社群媒體放大了年輕族群的容貌與身材焦慮，將減重瘦身視為形象投資；另一方面，台灣邁入超高齡社會，中高齡族群從單純減重甩肉、改善檢驗報告上的紅字，轉變為加上運動的「增肌減脂」的健康老化。

黃孟娟觀察，近10年減重市場最大的變化在於「數據化」與「多樣化」。透過APP和穿戴式裝置，體重管理無縫融入生活。無論是經濟穩定的退休族，還是科技適應力強的年輕人，都更願意投資精準的減重方式，這也凸顯了「需要營養師扮演數據轉譯者」的新趨勢。

減重 中央社 台北

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