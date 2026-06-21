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中市南區公所推共享車位 買夜間月票停車每小時不到2元

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市區停車位一位難求，市府於南區聯合辦公大樓地下停車場推動共享車位，開放夜間月票使用，換算下來平均每小時停車費不到2元。圖／台中市政府提供
台中市區停車位一位難求，市府於南區聯合辦公大樓地下停車場推動共享車位，開放夜間月票使用，換算下來平均每小時停車費不到2元。圖／台中市政府提供

台中市停車位一位難求，市府推動共享車位，南區聯合辦公大樓地下停車場共65席車位，其中39席開放夜間月票使用，已售出38張，使用率達97%。交通局表示，夜間月票每月900元起，使用時間平日晚間6時至隔日上午8時，例假日則可全天停放，換算每月約可使用500小時，平均每小時停車費不到2元。

台中市府近年盤點區公所、學校等機關停車空間，於夜間及非上班時段開放市民使用，目前已成功活化近2000格車位，相當增加4座停車場供給量，節省約20億元停車場興建經費，讓有限空間發揮最大效益。

交通局長葉昭甫表示，交通局自2024年6月起推動共享車位試辦計畫，首波開放22處共享場域、提供1310席共享車位，2025年至2026年間再新增5處、514席車位，目前全市共享車位已達1824格。透過活化既有停車空間，不僅可快速增加停車供給，也能減少新建立體停車場所需時間與成本，提升公有停車資源使用效率。

南區區長李美麗表示，南區聯合辦公大樓地下停車場共65格車位，2024年11月開放共享停車後，其中39格車位供夜間月票使用，目前已售出38張，使用率達97%，其餘26格車位則於上班時段提供民眾洽公及臨時停車使用，兼顧市民停車與洽公需求。

李美麗說，共享車位政策推動以來獲得地方高度肯定，月租費900元起，平均每小時僅約1.8元，對周邊住戶相當具有吸引力。

永興里長陳松鶴指出，南區永興里有4100多戶居民，隨著南區發展快速，停車需求持續增加。共享車位上路後，最直接的改變就是「找車位不用再繞圈圈」，許多里民反映，下班返家或親友來訪時停車更便利，也不用擔心違規停車遭開罰。

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