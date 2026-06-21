醫院到居家！在宅急症照護助2158人免住院治療 健保署成果登國際期刊

隨著護理人力流失，醫院不得不關閉病房因應，為確保慢性病患者就醫權益，衛福部健保署113年7月推出「在宅急症照護試辦計畫」。健保署長陳亮妤表示，截至114年3月底全國共2158人受惠，高達89.9%的病人順利完成治療，證實居家治療兼具安全性。健保署以此計畫推動成果發表於國際學術期刊「Journal of the Formosan Medical Association（JFMA）」（臺灣醫誌），展現健康台灣政策推動成果。

「在宅急症照護計畫」針對肺炎、泌尿道感染及軟組織感染病人提供居家醫療取代住院照護，透過遠距監測及跨專業團隊合作，讓病人在熟悉環境中接受完整治療。是亞洲少數由政府支持的大規模在宅急症照護模式。

研究顯示，該計畫截至114年3月底全國共2158人受惠，包含居家收案679人、住宿式長照機構652人、急診後返家827人，高達89.9%的病人順利完成治療，且照護後14日內急診率僅2.9%、再住院率3.7%，證實居家治療兼具安全性。

為擴大效益，健保署今年5月1日起新增「提早出院模式」，允許病情穩定且符合條件者提早出院銜接居家醫療，並將對象擴大至所有感染症，有效兼顧病人需求與醫療資源運用效率。

陳亮妤說，面對高齡化社會快速發展及慢性病照護需求日益增加，賴清德總統規畫「健康台灣」願景，透過慢性病「888 三高防治計畫」、啟動百億癌症新藥基金，使癌症用藥與國際NCCN指引接軌、推動在宅醫療及智慧醫療等重要措施，持續提升國人健康與醫療照護品質，以循證治理（evidence-based governance）提升國人健康與世界各國分享對策和經驗。

因此，賴總統及健康台灣推動委員會副召集人陳志鴻鼓勵各項政策成果透過科學研究加以驗證，與國際分享台灣經驗，展現以實證為基礎的健康治理成果。

近年來，健康台灣相關政策成果逐步轉化為國際學術研究成果。衛福部長石崇良與中華民國血脂及動脈硬化學會等九大醫學會於「內科學誌」共同發表「2025臺灣血脂管理臨床路徑共識」，建立符合我國臨床需求的標準化照護模式，透過學術發表與國際交流分享。

健保署於113年7月推出在宅急症照護試辦計畫，陳亮妤攜手台大教授林青青及台灣在宅醫療學會醫師陳炳仁團隊，共同將此計畫推動成果以發表於國際學術期刊，不僅展現健康台灣政策推動成果，也讓國際看見台灣面對高齡化與醫療轉型挑戰的創新實力。

陳亮妤說，健康台灣的重要目標之一，就是透過科技創新與照護模式轉型，提升民眾健康與醫療服務品質。在宅急症照護結合健保制度、社區醫療、醫院資源及智慧科技，透過跨專業團隊合作，讓病人在家中即可獲得醫療照護，不僅回應高齡社會日益增加的照護需求。

健保署主秘劉林義說，此研究更刊登於美國公共衛生學院暨學程學會（ASPPH）官網，凸顯台灣因應高齡化社會，醫院病房轉換的成效顯著，相關政策受到國際重視。