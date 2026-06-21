快訊

中華郵政A7爆「禁坐令」員工被迫站立數小時分信、撐不住還被恐嚇汰除

台輪椅夫妻南韓地鐵驚魂！醉漢逼近叫囂 2男雨傘救援被讚爆

聽新聞
0:00 / 0:00

醫院到居家！在宅急症照護助2158人免住院治療 健保署成果登國際期刊

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部健保署113年7月推出「在宅急症照護試辦計畫」，健保署長陳亮妤表示，截至114年3月底全國共2158人受惠，高達89.9%的病人順利完成治療，證實居家治療兼具安全性。本報資料照片
衛福部健保署113年7月推出「在宅急症照護試辦計畫」，健保署長陳亮妤表示，截至114年3月底全國共2158人受惠，高達89.9%的病人順利完成治療，證實居家治療兼具安全性。本報資料照片

隨著護理人力流失，醫院不得不關閉病房因應，為確保慢性病患者就醫權益，衛福部健保署113年7月推出「在宅急症照護試辦計畫」。健保署長陳亮妤表示，截至114年3月底全國共2158人受惠，高達89.9%的病人順利完成治療，證實居家治療兼具安全性。健保署以此計畫推動成果發表於國際學術期刊「Journal of the Formosan Medical Association（JFMA）」（臺灣醫誌），展現健康台灣政策推動成果。

「在宅急症照護計畫」針對肺炎、泌尿道感染及軟組織感染病人提供居家醫療取代住院照護，透過遠距監測及跨專業團隊合作，讓病人在熟悉環境中接受完整治療。是亞洲少數由政府支持的大規模在宅急症照護模式。

研究顯示，該計畫截至114年3月底全國共2158人受惠，包含居家收案679人、住宿式長照機構652人、急診後返家827人，高達89.9%的病人順利完成治療，且照護後14日內急診率僅2.9%、再住院率3.7%，證實居家治療兼具安全性。

為擴大效益，健保署今年5月1日起新增「提早出院模式」，允許病情穩定且符合條件者提早出院銜接居家醫療，並將對象擴大至所有感染症，有效兼顧病人需求與醫療資源運用效率。

陳亮妤說，面對高齡化社會快速發展及慢性病照護需求日益增加，賴清德總統規畫「健康台灣」願景，透過慢性病「888 三高防治計畫」、啟動百億癌症新藥基金，使癌症用藥與國際NCCN指引接軌、推動在宅醫療及智慧醫療等重要措施，持續提升國人健康與醫療照護品質，以循證治理（evidence-based governance）提升國人健康與世界各國分享對策和經驗。

因此，賴總統及健康台灣推動委員會副召集人陳志鴻鼓勵各項政策成果透過科學研究加以驗證，與國際分享台灣經驗，展現以實證為基礎的健康治理成果。

近年來，健康台灣相關政策成果逐步轉化為國際學術研究成果。衛福部長石崇良與中華民國血脂及動脈硬化學會等九大醫學會於「內科學誌」共同發表「2025臺灣血脂管理臨床路徑共識」，建立符合我國臨床需求的標準化照護模式，透過學術發表與國際交流分享。

健保署於113年7月推出在宅急症照護試辦計畫，陳亮妤攜手台大教授林青青及台灣在宅醫療學會醫師陳炳仁團隊，共同將此計畫推動成果以發表於國際學術期刊，不僅展現健康台灣政策推動成果，也讓國際看見台灣面對高齡化與醫療轉型挑戰的創新實力。

陳亮妤說，健康台灣的重要目標之一，就是透過科技創新與照護模式轉型，提升民眾健康與醫療服務品質。在宅急症照護結合健保制度、社區醫療、醫院資源及智慧科技，透過跨專業團隊合作，讓病人在家中即可獲得醫療照護，不僅回應高齡社會日益增加的照護需求。

健保署主秘劉林義說，此研究更刊登於美國公共衛生學院暨學程學會（ASPPH）官網，凸顯台灣因應高齡化社會，醫院病房轉換的成效顯著，相關政策受到國際重視。

健保署 醫院 慢性病

延伸閱讀

科學人／腎病沒藥醫？從洗腎王國邁向腎利轉型

全台分院去年就診人次逼近醫學中心 馬光中醫執行長盼提升中醫利用率

南山人壽「百歲人生 有備而來論壇」登場 解鎖長壽紅利 邁向健康百歲

創校首見！全台7名公費醫學生 北港高中一次3人上榜

相關新聞

「私生飯」有精神疾病不一定免責 專家籲：建立藝人安全機制

中信兄弟啦啦隊成員汶汶，昨日遭52歲許姓男子持水果刀攻擊劃傷頸部，這名嫌犯遭起底疑為瘋狂粉絲，曾一次買下「100本寫真集」。源自韓國的「私生飯」文化，造成當事人身心壓力，甚至威脅人身安全。去年公共政策網路參與平台曾倡議擴大「跟蹤騷擾防制法」適用範圍」，附議未達標，如今再度引發違法犯罪行為討論。

米克拉逼近不是最可怕 玉管處點名這3條縱走路線風險最高

今年第13號颱風米克拉已在台灣東南方海面形成，預估下周四、五最接近台灣。玉山國家公園管理處提醒，規畫進行馬博拉斯橫斷、南二段、新康橫斷等長程路線的山友，近期應密切關注颱風動態與天氣變化，必要時調整或取消行程，確保登山安全。

台中新光三越義式餐廳誤將小蘇打粉當糖粉撒 客人急送醫被勒令停業

台中市一名男子到新光三越百貨公司10樓的一家義式餐廳吃鬆餅時，因誤食小蘇打粉，出現嘔吐、頭暈、腹痛等症狀，被緊急送往醫院治療。市府衛生局今表示，派員前往稽查，業者坦承誤將小蘇打粉（食品添加物）當作糖粉使用於鬆餅製作，且疑有過量使用情形。

米克拉颱風估明增為中颱 氣象署：周二周三北轉是關鍵不排除發海警

中央氣象署預報員劉沛滕上午指出，今天到周三受太平洋高壓影響，各地天氣穩定，高溫炎熱，普遍在33-36度，甚至逾36度。米克拉估明天增強為中颱，周四及周五最接近台灣，但颱風會減弱，受颱風外圍影響，西半部及宜蘭局部降雨，花東也有午後雷陣雨。

台南暑假開啟「安平-馬公」海上航線 直奔澎湖追花火

暑假將至，不少家長規畫親子出遊，台南今年除有直飛日本熊本、沖繩等國際航線外，海上觀光航線也將在30日啟航，南市觀旅局今年攜手詠傑海運「雙吉福氣輪」，配合澎湖花火節及台南將軍吼演唱會檔期，每周二、五往返台南與澎湖，提供民眾暑期雙城海陸旅遊新選擇。

影／我國最早研製初級教練機有58年歷史 漢翔園區還可看到

我國最早研製初級教練機有58年歷史，在漢翔公司的園區內還可看到，展示在綠色草坪上，翔園文旅與母公司漢翔航空工業共同打造的「造飛機故事館」日前新開幕。館內透過珍貴的照片、文物、精緻模型，訴說台灣航空產業從無到有、拓荒到至今發展史，強調國機國造重要性，也有初級教練機的介紹和歷程。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。