遊東京10件事必看！達人曝「淺草寺無人空曠時段」 挑餐廳看這數據不踩雷

隨著畢業季到來與暑假將至，許多學生與民眾紛紛規劃出國行程，其中交通便利、熱門景點多樣的日本東京，向來是海外旅遊的首選。日本旅遊達人林氏璧日前於臉書分享「東京旅遊一定要知道的10件事」，針對機上安全規定、避開熱門景點人潮的黃金時段、飯店選訂標準及如何利用日本在地評分挑選餐廳等四大面向，提供自由行新手實用的旅遊指南。

林氏璧首先點出許多旅客容易忽視的飛安關鍵，強調在飛機航行過程中，全程禁止使用行動電源。旅客不僅不能在機艙內拿行動電源為手機充電，也絕對禁止使用飛機座椅上的插座來為行動電源本身充電。此外，每位旅客隨身攜帶的行動電源數量限制為最多2個，且外觀必須有明確的容量標示，一旦超過規定數量，極可能在過安檢時被海關當場丟棄。

針對東京熱門地標「淺草寺」每逢白天便人潮洶湧的狀況，林氏璧也傳授了避開觀光客的絕佳時段。他指出，若想捕捉到空無一人的淺草寺街景，最理想的時間是清晨6點至7點之間；另外，晚間8點過後也是另一個相對幽靜的選擇，淺草寺大約會在深夜11點前完全熄燈。

在住宿與景點門票部分，熱門鳥瞰景點「SHIBUYA SKY」的購票機制已調整為提前14天開放訂票，想登高欣賞夜景的旅客務必提早規劃。

至於多數人常上網抱怨的東京飯店空間狹窄問題，林氏璧直言，房間寬敞程度與房價預算絕對呈現正相關。他給予自由行新手一個具體的衡量標準：若是2人同行入住，房間面積至少要選擇 15 平方米（約 4.5 坪）以上，空間才不會過度擁擠。

自由行最核心的餐飲部分，林氏璧強烈建議旅客可以參考日本在地指標性美食網站「Tabelog（食樂）」的數據。在日本的餐飲評分生態中，只要Tabelog 評分達到 3.5 分以上，基本上就屬於可以放心入店品嚐的品質。

不過林氏璧也特別提醒，在觀看評分時必須將「評價人數」一併納入考量。如果一間餐廳的評價總數超過100個以上，其分數的真實性與可信度才夠高。旅客在安排行程時，不妨將 Tabelog 的數據與 Google 評論的分數進行交互對比，此舉不僅能有效判斷該店是否為被炒作出來的「觀光客名店」，更能從中了解台灣遊客對該餐廳的真實吃後評價，避免踩雷。