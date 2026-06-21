快訊

國票金民轉公迎兩大翻轉 首波鎖定三巨頭薪酬改革

高雄早午餐名店驚傳「被家暴」停業 40萬人心疼…狂刷五星好評打氣

MLB／大谷翔平「迎二寶」歸隊轟陽春砲 山本由伸不敵金鶯終止4連勝

聽新聞
0:00 / 0:00

遊東京10件事必看！達人曝「淺草寺無人空曠時段」 挑餐廳看這數據不踩雷

聯合新聞網／ 綜合報導
隨著暑假旅遊旺季將至，旅遊達人建議想拍到清晨無人淺草寺的旅客，可在早上6點至7點間前往。聯合報系資料照
隨著暑假旅遊旺季將至，旅遊達人建議想拍到清晨無人淺草寺的旅客，可在早上6點至7點間前往。聯合報系資料照

隨著畢業季到來與暑假將至，許多學生與民眾紛紛規劃出國行程，其中交通便利、熱門景點多樣的日本東京，向來是海外旅遊的首選。日本旅遊達人林氏璧日前於臉書分享「東京旅遊一定要知道的10件事」，針對機上安全規定、避開熱門景點人潮的黃金時段、飯店選訂標準及如何利用日本在地評分挑選餐廳等四大面向，提供自由行新手實用的旅遊指南。

林氏璧首先點出許多旅客容易忽視的飛安關鍵，強調在飛機航行過程中，全程禁止使用行動電源。旅客不僅不能在機艙內拿行動電源為手機充電，也絕對禁止使用飛機座椅上的插座來為行動電源本身充電。此外，每位旅客隨身攜帶的行動電源數量限制為最多2個，且外觀必須有明確的容量標示，一旦超過規定數量，極可能在過安檢時被海關當場丟棄。

針對東京熱門地標「淺草寺」每逢白天便人潮洶湧的狀況，林氏璧也傳授了避開觀光客的絕佳時段。他指出，若想捕捉到空無一人的淺草寺街景，最理想的時間是清晨6點至7點之間；另外，晚間8點過後也是另一個相對幽靜的選擇，淺草寺大約會在深夜11點前完全熄燈。

在住宿與景點門票部分，熱門鳥瞰景點「SHIBUYA SKY」的購票機制已調整為提前14天開放訂票，想登高欣賞夜景的旅客務必提早規劃。

至於多數人常上網抱怨的東京飯店空間狹窄問題，林氏璧直言，房間寬敞程度與房價預算絕對呈現正相關。他給予自由行新手一個具體的衡量標準：若是2人同行入住，房間面積至少要選擇 15 平方米（約 4.5 坪）以上，空間才不會過度擁擠。

自由行最核心的餐飲部分，林氏璧強烈建議旅客可以參考日本在地指標性美食網站「Tabelog（食樂）」的數據。在日本的餐飲評分生態中，只要Tabelog 評分達到 3.5 分以上，基本上就屬於可以放心入店品嚐的品質。

不過林氏璧也特別提醒，在觀看評分時必須將「評價人數」一併納入考量。如果一間餐廳的評價總數超過100個以上，其分數的真實性與可信度才夠高。旅客在安排行程時，不妨將 Tabelog 的數據與 Google 評論的分數進行交互對比，此舉不僅能有效判斷該店是否為被炒作出來的「觀光客名店」，更能從中了解台灣遊客對該餐廳的真實吃後評價，避免踩雷。

東京 林氏璧 日本 餐廳

延伸閱讀

赴韓旅遊注意！他外出吃飯回房驚見1幕 粉專提醒門鎖密碼最好更換

自由行較吃香？她讚跟團最大優勢 一票人點頭：不想搞得太累

機票都不夠…他參考小紅書「上海10日遊」 預算曝光網傻眼：只有詐騙會接

飛日韓最容易遇到！他登機見1亂象氣炸 全場吵翻

相關新聞

台灣牛奶全球最貴 網紅Cheap怒轟：最會割台灣人韭菜的還是自己人

台灣牛奶到底有多貴？全球統計數據庫Numbeo近日公布各地牛奶價格，台灣每公升牛奶均價高達3.07美元（約新台幣97.37元），是榜上唯一超過3美元（約新台幣95元）的地區，也是全球最貴。對此，網紅Cheap也忍不住開酸，直呼：「最會割台灣人韭菜的，還是得自己人。」

同一班機差千元 達人曝注意「1日期」：機票有望變便宜

最近準備出國的人，不妨再多觀望幾天。旅遊粉專「不奇而遇」近日分享，韓籍航空國際線燃油附加費繼6月調降後，7月又將迎來新一波下修，代表接下來購買機票的旅客，有機會再省下一筆費用。若後續台灣航空公司也比照跟進，機票價格甚至有望慢慢回到油價飆升前的水準。

遊東京10件事必看！達人曝「淺草寺無人空曠時段」 挑餐廳看這數據不踩雷

隨著畢業季到來與暑假將至，許多學生與民眾紛紛規劃出國行程，其中交通便利、熱門景點多樣的日本東京，向來是海外旅遊的首選。日本旅遊達人林氏璧日前於社群分享「東京旅遊一定要知道的10件事」，針對機上安全規定、避開熱門景點人潮的黃金時段、飯店選訂標準及如何利用日本在地評分挑選餐廳等四大面向，提供自由行新手實用的旅遊指南。

吃完粽子肚子脹氣得吃胃藥？ 營養師推1水果救場：澱粉剋星

端午佳節前後，不少民眾習慣餐餐向粽子致敬。然而，糯米帶來的飽脹與消化不良感，往往讓人又愛又恨，甚至得依賴胃腸藥來緩解不適。對此，知名營養師許瓊月分享一個天然妙招，點名現在正當季、香甜多汁的「芒果」其實是隱藏版的澱粉剋星，飯後適量食用能有效加速分解糯米。

三個月狂瘦13.5公斤 營養師示警「不吃油」代價：竟切除膽囊

很多人減肥時，第一個刪掉的食物就是油脂，認為早餐吃地瓜加水果、午餐搭配生菜與雞胸肉、晚餐再來一碗青菜湯，油吃得越少，體重就掉得越快。不過，欣儀營養師近日在臉書粉專提醒，「減脂不等於完全不吃油」，若長期採取極低脂飲食，不只未必比較健康，還可能讓膽囊默默承受風險，甚至增加膽結石發生機率。

女人比男人更敢談死 她簽字求善終當送給自己的禮物

病人自主權利法上路十年，近年長照備受重視，加上老年醫療悲歌頻傳，「善終」話題不再是禁忌。各醫院預立醫療決定門診，諮詢臨終醫療的決定、簽署「預立醫療決定（AD）」的人數逐年增加。根據統計，已有逾11.8萬人簽署AD，其中簽署者女性約占64%，呈現女多於男的現象。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。