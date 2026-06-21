台灣牛奶全球最貴 網紅Cheap怒轟：最會割台灣人韭菜的還是自己人

台灣牛奶到底有多貴？全球統計數據庫Numbeo近日公布各地牛奶價格，台灣每公升牛奶均價高達3.07美元（約新台幣97.37元），是榜上唯一超過3美元（約新台幣95元）的地區，也是全球最貴。對此，網紅Cheap也忍不住開酸，直呼：「最會割台灣人韭菜的，還是得自己人。」

根據Numbeo資料顯示，台灣牛奶每公升價格為3.07美元，排名全球第一；緊接在後的是香港2.98美元（約新台幣95元）、新加坡2.95美元（約新台幣94元）。相比之下，日本每公升牛奶均價僅1.42美元（約新台幣45元），南韓則為1.9美元（約新台幣60元），都明顯低於台灣。

Cheap在臉書發文指出，以前只要有人說台灣牛奶貴，馬上就會有人搬出各種「花式理由」反駁，但現在對照國際數據，許多說法似乎站不太住腳。有人說台灣土地太小，他反問，新加坡、香港又怎麼說？有人說台灣飼料都靠進口，他也替新加坡、香港吐槽，「我他X也是啊，難道我有牧場？」

至於台灣天氣太熱，Cheap則點名卡達、阿聯，語帶嘲諷地說「笑死」；若說台灣市場太小，新加坡人口也只有約600萬人；若說台灣工資高，他更拿挪威反諷，「原來台灣是高薪國家。」

Cheap表示，最後會發現，土地比台灣小的有、天氣比台灣熱的有、工資比台灣高的有、市場比台灣小的有、飼料全進口的也有，結果台灣牛奶價格還是排第一。

他最後忍不住感嘆，這份排行就像一面照妖鏡，照出各種解釋背後的現實，「最會割台灣人韭菜的，還是得自己人。」