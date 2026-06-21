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汶汶遭割頸震驚全台 私生飯為何愈來愈危險？ 專家揭4大警訊

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
中信兄弟啦啦隊成員汶汶。圖／取自IG
中信兄弟啦啦隊成員汶汶。圖／取自IG

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成員汶汶（王敬汶）昨參與私人棚拍時，遭52歲許姓男子持刀攻擊頸部，造成重傷送醫。警方已依殺人未遂等罪嫌偵辦，外界除關注事件始末外，也再度掀起對「私生飯」、「狂粉文化」及精神疾病處置機制的討論。

桃園療養院副院長李俊宏指出，這類案件在國外其實有專門研究領域，被稱為名人跟蹤管理（Celebrity Threat Management），主要針對藝人、政治人物、網紅等高曝光公眾人物所面臨的騷擾、跟蹤甚至暴力威脅進行風險評估與預防。

李俊宏表示，公眾人物高曝光，成為狂粉鎖定目標。包括藝人、啦啦隊員、直播主等職業，因工作性質經常需要出席見面會、簽名會、拍攝活動或與粉絲近距離互動，本身就比一般人暴露於更高風險環境。

近年啦啦隊文化蓬勃發展，不少粉絲透過球場應援、外拍活動、私人棚拍等方式接觸偶像，雖然絕大多數支持者理性且守法，但少數人可能逐漸發展成過度迷戀甚至病態執著，進而衍生跟蹤、騷擾甚至攻擊行為。

李俊宏說，類似事件在國內外都曾發生，包括藝人遭長期尾隨、私下跟蹤返家，甚至在公開活動中遭攻擊等案例，對被害人造成長期心理創傷。最著名的粉絲騷擾事件為茱蒂‧佛斯特的瘋狂粉絲，為了引起她的注意並模仿電影情節，持槍暗殺了美國總統雷根。

瘋狂粉絲「私生飯」有哪些危險徵兆？李俊宏指出，從國外研究及實務經驗觀察，若粉絲出現以下行為，就屬於高風險警訊：

第一，接觸行為開始超出正常粉絲互動範圍。例如原本只在球場、簽名會或活動現場互動，後續卻透過社群平台、私訊、電話甚至其他管道持續接觸，並試圖介入偶像私生活，這已超越一般粉絲支持範圍。

第二，出現持續性的跟蹤或騷擾行為。現代跟蹤已不再侷限於尾隨跟拍，許多案例會先從網路騷擾開始，包括不斷私訊、留言、監控社群動態，甚至蒐集個人資料。

第三，出現威脅性言論或暴力前科。若個案曾有暴力紀錄、恐嚇言論，或反覆出現敵意訊息，風險將明顯提高。

第四，是最危險的情況，就是開始出現脫離現實感的言行。例如堅信自己與偶像存在特殊關係、認為對方應該回應自己的情感，甚至產生妄想性認知，這類狀況都必須高度警覺。

啦啦隊 中信兄弟 汶汶

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