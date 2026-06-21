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防垃圾車追撞桃市研發自動煞停系統 7月實車測試

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市研發垃圾車超寬頻（UWB）定位系統，今年6月完成開模製作，預計7月實車上路測試，若安全無虞將逐步擴大裝設。圖／桃園市環保局提供
桃園市研發垃圾車超寬頻（UWB）定位系統，今年6月完成開模製作，預計7月實車上路測試，若安全無虞將逐步擴大裝設。圖／桃園市環保局提供

桃園市清潔隊今年1月在龜山區發生垃圾車追撞致死事故，釀成1死6傷。多位民代關心垃圾車安全，呼籲環保局針對公務車優先導入AI主動煞停系統。桃園市環境管理處表示，已與業者合作研發超寬頻（UWB）定位系統，今年6月完成開模製作，目前在封閉場域測試，預計7月實車上路測試，若安全無虞將逐步擴大裝設。

桃園市清潔隊今年1月於龜山區垃圾收運途中，1名垃圾車駕駛因個人身體因素導致車輛失控，撞擊前方垃圾車，造成6名民眾受傷、1人死亡，引發外界高度關注，多為民代要求市府全面盤點垃圾車安全配備，避免類似憾事再發生。

議員于北辰指出，國內已有AI主動煞停技術，能在駕駛誤踩油門或前方距離過近時自動介入煞車，環保局應針對垃圾車等公務車優先裝設自動煞停系統，並請監理站協助測試，確保駕駛執行公務、市民倒垃圾時的人身安全。

于北辰說，垃圾收運作業每周固定接觸大量市民，一旦發生事故傷害範圍廣，市府應從源頭以科技手段降低人為失誤風險，而非僅靠駕駛自身警覺，期待相關技術測試成熟後能逐步擴大裝設，避免再有民眾因垃圾車失控而受害。

環境管理處表示，目前正與車體打造廠及專業技師合作研發於車體安裝超寬頻（UWB）定位系統，盼於低車速、短距離範圍內輔助駕駛自動煞停，提升垃圾收運作業安全；系統依距離分為三段判斷，兩車距離超過12公尺時系統不啟動，距離12公尺內系統開始作動並發出警示音、緩慢剎車，距離1.5公尺內則完全停止，藉此達到防撞效果。

環管處指出，廠商已於6月完成開模製作，目前在封閉場域進行系統測試，預計7月進入實際路線測試，倘測試成效良好且安全無虞，將逐步擴大裝設範圍，提升垃圾車作業安全。

桃園 垃圾車 環保局

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