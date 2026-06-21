嘉義規模3.5有感地震引熱議 網驚：聽到地鳴以為是施工打地樁

根據中央氣象署地震報告，上午10時37分在嘉義市西區發生芮氏規模3.5的局部有感地震，地震深度僅11.5公里。各地最大震度為台南市白河與嘉義縣太保市3級、嘉義市2級，雲林縣水林及彰化縣鹿港則為1級。雖然晃動時間短暫，但因屬於極淺層地震，不少中南部民眾在當下都感受到明顯的上下震動或伴隨巨響，紛紛在社群與通訊軟體群組展開熱烈討論。嘉義縣、市消防局尚未接獲相關災情。

地震發生後，嘉義在地社群群組「嘉義多一點」與「嘉義綠豆大小事」瞬間湧入大量訊息。許多網友表示在地震發生前有聽到怪聲，有聽到地鳴或一個震動的聲音，原本以為會很大力，還好最後只是搖了一下；另有網友表示，一開始還以為是外面在施工打地樁的聲音。

由於近年中南部天氣炎熱，網友也提到，果然老人家講的沒有錯，一直熱不是要地震就是有颱風。另外，因本次地震規模較小，許多民眾的電腦或手機並未收到國家級警報通知，有網友詢問，電腦的地震系統沒通知，是很小嗎；也有網友開玩笑地安慰表示，沒警報都沒事。氣象署提醒，台灣處於地震帶，民眾平時仍應做好防震準備。

嘉義規模3.5有感地震引熱議。圖／翻攝畫面