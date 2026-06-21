快訊

中華郵政A7爆「禁坐令」員工被迫站立數小時分信、撐不住還被恐嚇汰除

台輪椅夫妻南韓地鐵驚魂！醉漢逼近叫囂 2男雨傘救援被讚爆

汶汶遭砍兇嫌被起底！夏語心證實曾被尾隨回家：天天在電視台等我

聽新聞
0:00 / 0:00

愛文芒果1公斤近60歐元上架法國 專家：高昂運輸成本價格難長久經營

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
屏東芒果示意圖。圖／聯合報系資料照
屏東芒果示意圖。圖／聯合報系資料照

近日有綠營人士及民眾在臉書社團討論屏東愛文芒果成功打入法國市場，每顆售價高達每公斤59.9歐元，約新台幣2100多元。專家表示，本批水果透過空運運抵歐洲，高昂的運輸成本與價格難成長久經營模式，恐怕只是曇花一現的大內宣，而物流成本疊加後的售價高昂，恐阻礙主流市場的拓銷。

前農業部長陳吉仲臉書指出，高品質的台灣愛文芒果，能克服嚴格的歐盟檢疫標準，以一公斤近60歐元的售價上架巴黎高端百貨，這是芒果農民、外銷業者及政府跨單位在生產、檢疫、薰蒸、冷鏈、物流等一條產銷鏈上的共同努力的成果，台灣農產品已大幅度往高端市場前進，如水果外銷中有5成以上往日本市場；台灣鯛、石斑魚更是進軍美國市場。

菜農林佳新表示，看到台灣優質農產品走上國際舞台當然是好事，但能進入法國老佛爺百貨公司在賣59.9歐的芒果當然是極少數，更多的是不符生產，包裝，冷鏈，檢疫，運輸，運費加上其他必須成本跟業者獲利再扣除補助，這是正常的產銷通路？還只是大官宣的補助公關案？要是外銷的那麼好，為什麼產地價會那麼慘？

致理科技大學國際貿易系教授林國榮表示，芒果是歐洲消費者相當喜愛的熱帶水果，歐洲也是全球第二大新鮮芒果進口市場。以法國而言，目前市場供應主要來自祕魯、象牙海岸及巴西等國，相關供應鏈與消費模式已相當成熟。相較之下，台灣芒果雖然具有品質優良及風味獨特等優勢，但物流成本疊加後的售價高昂，將阻礙主流市場的拓銷。

林國榮說，目前輸往法國的台灣芒果多採空運方式，以確保產品品質與新鮮度，但也因此增加運輸成本。雖然目前市場反應良好，顯示台灣芒果具備進軍高階市場的潛力，然而法國市場原本已有穩定的芒果供應來源與消費習慣，台灣芒果若要進一步打入主流市場，除了持續維持產品品質與品牌形象外，更須克服運輸成本偏高的挑戰。

陳李農改團隊執行長李武忠指出，應該要檢視未來還能賣到法國多少的量，以及還能賣到哪些其他市場？而不是放個煙火慶祝，我們已經放了太多煙火，然後呢？當台灣現在把農產品轉為過度集中日本市場時，是否也有針對日本市場評估風險管控嗎雞蛋不要放在同個籃子裡，不是只針對中國大陸而已。

芒果 法國 陳吉仲

延伸閱讀

屏東芒果賣法國一顆1180元 饒慶鈴：沒人幫台東釋迦談出口關稅

蔡英文：冷鏈建設奏效 台灣水果進軍巴黎再展農業實力

法國一顆賣破千元！她扛台灣芒果飛英國 網驚：原來能帶進去

韓商進口台灣芒果近10年 盛讚顏色漂亮、水分多

相關新聞

「私生飯」有精神疾病不一定免責 專家籲：建立藝人安全機制

中信兄弟啦啦隊成員汶汶，昨日遭52歲許姓男子持水果刀攻擊劃傷頸部，這名嫌犯遭起底疑為瘋狂粉絲，曾一次買下「100本寫真集」。源自韓國的「私生飯」文化，造成當事人身心壓力，甚至威脅人身安全。去年公共政策網路參與平台曾倡議擴大「跟蹤騷擾防制法」適用範圍」，附議未達標，如今再度引發違法犯罪行為討論。

米克拉逼近不是最可怕 玉管處點名這3條縱走路線風險最高

今年第13號颱風米克拉已在台灣東南方海面形成，預估下周四、五最接近台灣。玉山國家公園管理處提醒，規畫進行馬博拉斯橫斷、南二段、新康橫斷等長程路線的山友，近期應密切關注颱風動態與天氣變化，必要時調整或取消行程，確保登山安全。

台中新光三越義式餐廳誤將小蘇打粉當糖粉撒 客人急送醫被勒令停業

台中市一名男子到新光三越百貨公司10樓的一家義式餐廳吃鬆餅時，因誤食小蘇打粉，出現嘔吐、頭暈、腹痛等症狀，被緊急送往醫院治療。市府衛生局今表示，派員前往稽查，業者坦承誤將小蘇打粉（食品添加物）當作糖粉使用於鬆餅製作，且疑有過量使用情形。

米克拉颱風估明增為中颱 氣象署：周二周三北轉是關鍵不排除發海警

中央氣象署預報員劉沛滕上午指出，今天到周三受太平洋高壓影響，各地天氣穩定，高溫炎熱，普遍在33-36度，甚至逾36度。米克拉估明天增強為中颱，周四及周五最接近台灣，但颱風會減弱，受颱風外圍影響，西半部及宜蘭局部降雨，花東也有午後雷陣雨。

台南暑假開啟「安平-馬公」海上航線 直奔澎湖追花火

暑假將至，不少家長規畫親子出遊，台南今年除有直飛日本熊本、沖繩等國際航線外，海上觀光航線也將在30日啟航，南市觀旅局今年攜手詠傑海運「雙吉福氣輪」，配合澎湖花火節及台南將軍吼演唱會檔期，每周二、五往返台南與澎湖，提供民眾暑期雙城海陸旅遊新選擇。

影／我國最早研製初級教練機有58年歷史 漢翔園區還可看到

我國最早研製初級教練機有58年歷史，在漢翔公司的園區內還可看到，展示在綠色草坪上，翔園文旅與母公司漢翔航空工業共同打造的「造飛機故事館」日前新開幕。館內透過珍貴的照片、文物、精緻模型，訴說台灣航空產業從無到有、拓荒到至今發展史，強調國機國造重要性，也有初級教練機的介紹和歷程。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。