愛文芒果1公斤近60歐元上架法國 專家：高昂運輸成本價格難長久經營

近日有綠營人士及民眾在臉書社團討論屏東愛文芒果成功打入法國市場，每顆售價高達每公斤59.9歐元，約新台幣2100多元。專家表示，本批水果透過空運運抵歐洲，高昂的運輸成本與價格難成長久經營模式，恐怕只是曇花一現的大內宣，而物流成本疊加後的售價高昂，恐阻礙主流市場的拓銷。

前農業部長陳吉仲於臉書指出，高品質的台灣愛文芒果，能克服嚴格的歐盟檢疫標準，以一公斤近60歐元的售價上架巴黎高端百貨，這是芒果農民、外銷業者及政府跨單位在生產、檢疫、薰蒸、冷鏈、物流等一條產銷鏈上的共同努力的成果，台灣農產品已大幅度往高端市場前進，如水果外銷中有5成以上往日本市場；台灣鯛、石斑魚更是進軍美國市場。

菜農林佳新表示，看到台灣優質農產品走上國際舞台當然是好事，但能進入法國老佛爺百貨公司在賣59.9歐的芒果當然是極少數，更多的是不符生產，包裝，冷鏈，檢疫，運輸，運費加上其他必須成本跟業者獲利再扣除補助，這是正常的產銷通路？還只是大官宣的補助公關案？要是外銷的那麼好，為什麼產地價會那麼慘？

致理科技大學國際貿易系教授林國榮表示，芒果是歐洲消費者相當喜愛的熱帶水果，歐洲也是全球第二大新鮮芒果進口市場。以法國而言，目前市場供應主要來自祕魯、象牙海岸及巴西等國，相關供應鏈與消費模式已相當成熟。相較之下，台灣芒果雖然具有品質優良及風味獨特等優勢，但物流成本疊加後的售價高昂，將阻礙主流市場的拓銷。

林國榮說，目前輸往法國的台灣芒果多採空運方式，以確保產品品質與新鮮度，但也因此增加運輸成本。雖然目前市場反應良好，顯示台灣芒果具備進軍高階市場的潛力，然而法國市場原本已有穩定的芒果供應來源與消費習慣，台灣芒果若要進一步打入主流市場，除了持續維持產品品質與品牌形象外，更須克服運輸成本偏高的挑戰。

陳李農改團隊執行長李武忠指出，應該要檢視未來還能賣到法國多少的量，以及還能賣到哪些其他市場？而不是放個煙火慶祝，我們已經放了太多煙火，然後呢？當台灣現在把農產品轉為過度集中日本市場時，是否也有針對日本市場評估風險管控嗎雞蛋不要放在同個籃子裡，不是只針對中國大陸而已。