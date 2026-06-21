環境部布建萬點感測器 助追查空污來源

環境部公布114年全國PM2.5平均濃度為12.8微克/立方公尺，較102年大幅改善近5成。環境部表示，已在全國布設微型感測器超過1萬點，各地方政府並導入AI與科技執法減空污。

環境部日前發布「114年度空氣污染防制總檢討」報告。

根據報告，全國31個手動測站自102至114年PM2.5監測結果，24小時值及年平均值濃度整體呈現下降趨勢。114年全國PM2.5平均濃度12.8微克/立方公尺，與113年持平，較102年24.0微克/立方公尺改善47%，濃度有大幅改善趨勢。

環境部指出，由於地形、經濟發展與氣候等因素影響，PM2.5濃度呈現顯著的區域與季節性差異，東半部較西半部良好，西半部濃度則由北往南遞增。

根據成大團隊透過AI首度推估未來百年台灣空污風險，研究顯示在極端暖化情境下全台平均空污雖下降，但東北部、中彰交界與高屏，於世紀末將逆勢惡化成為空污重災區。

環境部大氣司長黃偉鳴告訴中央社記者，環境部現於全國布設微型感測器超過1萬點，並建置環境感測物聯網平台，開放給各級環保單位，以透過大數據分析，即時找出污染熱點，有助於各地方稽查人員更有效追查污染來源。

此外，黃偉鳴說，各地方政府需依空氣污染防制法規定，制定第二期空氣污染防制計畫（113年至116年），落實推動國家空氣污染防制策略。

以台北市為例，已公告20處空氣品質維護區，為全國最多。空氣品質維護區劃設訂有明確計畫，規畫自117年起改以行政區方式分區劃設，有別於之前以局部地點方式劃設，並預計於119年擴及全市。

台中市於鄰近高污染區域重劃區設置校園智慧噴霧系統抑制揚塵示範計畫，噴霧系統主要設置在小朋友上下學集合地點及臨近馬路、環境炎熱且空氣品質較差處，同步設置微型監測儀可連動監測值並設定警戒值，藉以自動觸發水線噴霧系統。

高雄市針對鋼鐵業訂定「高雄市鋼鐵業空氣污染物排放標準（草案）」，草案15項管制指標有11項為全國最嚴格；應用無人機搭配微感進行粒狀及氣狀污染物檢測分析，針對各型船舶尾氣排放及港區特定區域環境大氣背景調查分析。

宜蘭縣則透過防制設備操作參數AI智慧判讀系統，監控工廠熱式焚化爐操作，並首次導入AI連動LINE發布告警通知。另外，將室內空氣品質自主管理標章納入醫院醫政督考項目，提升醫院管理階層的重視度。