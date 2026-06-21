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今天夏至高溫炎熱嚴防熱傷害 衛生局提醒：精準補水、水果適量

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣衛生局提醒，嚴防熱傷害把握「3要3不」原則，精準補充水份，水果適量。圖／屏東縣政府提供
屏東縣衛生局提醒，嚴防熱傷害把握「3要3不」原則，精準補充水份，水果適量。圖／屏東縣政府提供

今天是夏至，中央氣象署指出，今受太平洋高壓影響，全台多維持晴到多雲、高溫炎熱天氣型態，各地高溫普遍32至35度，部分地區甚至連續出現36度以上高溫機率。屏東縣衛生局提醒，嚴防熱傷害把握「3要3不」原則，精準補充水份，水果適量。

屏東縣衛生局，避免高溫造成熱傷害，民眾習慣吃水果消暑補水，營養師提醒務必控制份量並多吃原型水果，飲水也應以純水為主，切莫以含糖飲料或果汁取代，才能兼顧消暑與健康。

屏東縣衛生局長張秀君說，屏東是農業大縣，目前適逢芒果等水果採收期，農友習慣清晨作業後持續工作至中午，另外漁民、外送員及工地勞工等職業因長時間暴露於烈日下，也是熱傷害的高風險對象，

衛生局提醒，降低熱傷害風險，掌握防熱3要：「要」保持涼爽穿著淺色透氣衣物；「要」養成少量多次補水習慣，不要等到口渴才喝，每日至少2000cc；「要」提高警覺，當有頭暈、全身無力、心跳加速等症狀即為熱傷害的徵兆；遵守防熱「3不」：「不」在高溫時段曝曬、「不」將幼童留置車內、「不」以含糖飲料或酒精取代水。

衛生局提醒，許多民眾認為只要在戶外才會發生熱傷害，事實上，高齡長者若長時間待在悶熱室內、捨不得開冷氣，或幼童長時間處於通風不良環境，同樣可能發生熱傷害。家人主動關懷獨居長者及長期照護對象，協助留意室內溫度與身體狀況。

面對極端氣候環境，熱傷害處理不當死亡率高達30%，衛生局表示，若發現親友因高溫脫水肌肉抽筋等熱傷害警訊，應立即停止活動，熟記急救五步驟，「蔭」移至陰涼通風處休息、「脫」鬆開衣物；「散」搧風散熱冰敷頸部、腋下；「喝」意識清醒時補充水份，「送」，若症狀未改善或出現昏迷，應立即送醫。

今天是夏至，全台多維持晴到多雲、高溫炎熱天氣型態，各地高溫普遍32至35度，部分地區甚至連續出現36度以上高溫機率，屏東縣衛生局提醒，嚴防熱傷害把握「3要3不」原則，精準補充水份，水果適量。記者劉星君／攝影
今天是夏至，全台多維持晴到多雲、高溫炎熱天氣型態，各地高溫普遍32至35度，部分地區甚至連續出現36度以上高溫機率，屏東縣衛生局提醒，嚴防熱傷害把握「3要3不」原則，精準補充水份，水果適量。記者劉星君／攝影

高溫 衛生局 水果

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