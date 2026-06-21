嘉義市西區發生規模3.5地震 最高震度3級

今日（6月21日）上午10時37分，嘉義市西區鄰近嘉義市政府西方約2公里處，發生芮氏規模3.5的有感淺層地震，震源深度約11.5公里。此地震因規模及位置，導致嘉義市及鄰近縣市部分地區明顯搖晃，最大震度達3級。地震發生時，當地民眾普遍感受到搖晃，房屋內碗盤、門窗發出聲響，靜置車輛亦明顯晃動。

最大震度3級地區：臺南市、嘉義縣

此次地震最大震度為3級，主要分布在臺南市白河區及嘉義縣太保市。根據震度分級，3級為弱震程度，幾乎所有人均可感覺到搖晃，室內物品會有明顯晃動。建議民眾此時保持冷靜，避免急於移動或驚慌。房屋主人應檢查門窗及家具是否穩固，並注意是否有因搖晃造成的潛在損害。確保重要物品妥善固定，避免餘震時造成危險。

最大震度2級地區：嘉義市

嘉義市大部分地區感受到2級搖晃，此震度屬於輕震，部分民眾能感覺到輕微搖動，並可能注意到懸掛物輕搖。建議日常持續維持防震意識，注意室內設備固定及居家安全，防範今後可能發生的餘震。

最大震度1級地區：雲林縣、彰化縣

雲林縣及彰化縣感受到1級微震，僅在靜止時能察覺極微小的晃動。此震度一般不會導致物品掉落或損害，民眾可放心。

本次地震屬於淺層地震，雖規模不大，但仍提醒民眾平時應熟悉防震守則，發生地震時務必保持鎮定，執行「趴下、掩護、穩住」原則，室外應避開危險物及注意落物，車內駕駛也須冷靜處理。地震過後，請檢查居家環境及機械設備安全，若發現異狀應立即處理並聽從官方公告，確保自身及家人安全。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署）