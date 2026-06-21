快訊

中華郵政A7爆「禁坐令」員工被迫站立數小時分信、撐不住還被恐嚇汰除

台輪椅夫妻南韓地鐵驚魂！醉漢逼近叫囂 2男雨傘救援被讚爆

汶汶遭砍兇嫌被起底！夏語心證實曾被尾隨回家：天天在電視台等我

聽新聞
0:00 / 0:00

桃機第三航廈工務所飄韓味 三星請廚師供免費三餐

中央社／ 台北21日電

桃機第三航廈主體航廈由三星物產及榮工工程組成的團隊得標，興建過程中有不少來自韓國的工程人員，為了讓韓籍工程人員能吃到道地家鄉味，特別請來韓籍廚師，開設員工餐廳。

桃園機場第三航廈總經費為新台幣1283.73億元，分為主體航廈、南北登機廊廳、辦公大樓等，規劃將有21個靠站機位，預計116年底完工，未來年服務容量為4500萬人次。

其中主體工程由三星物產及榮工工程組成的團隊得標，工地現場除了有台灣的工程人員外，還有來自韓國、越南及泰國的工程人員。

為了讓來自韓國的工程人員在台灣也可以品嚐到家鄉味，在第三航廈的工務所裡設有一家韓式員工餐廳，特別從韓國找來韓籍廚師來台，每天烹煮道地的韓國美食，提供約40名的韓籍工程人員享用。

桃園機場公司表示，韓國三星物產為體恤所屬員工，除設置員工餐廳提供三餐外，並特地自韓國聘僱廚師，為外派員工提供道地的家鄉餐食，且無須支付費用。該餐廳由三星物產自行管理，未對外開放。

這家韓式員工餐廳每天都會更換菜色，並設置自動泡麵機提供韓式泡麵，餐廳內的電視也都會播放韓國節目，讓韓籍人員可以在舒適及習慣下的環境用餐，且一入座韓籍廚師就會端上一碗熱騰騰的韓式豆腐海鮮湯，飯後也會端上甜點作為一餐結尾，讓員工可以在異鄉一解思鄉之情。

桃園機場第三航廈由英國建築大師、曾獲普利茲克建築獎得主理察．羅傑斯（Richard Rogers）團隊操刀，設計上包含10萬平方公尺的海洋波浪、16隻鋼構巨柱，及室內外合計有13.9萬朵的雲頂天花。

韓國 泰國 桃園機場

延伸閱讀

一吃回不去！日本妹狂嗑台灣「1國民甜點」吶喊：我怎麼沒生在台灣

全聯挖到韓國神級零食！ 網友狂讚：比洋芋片還涮嘴

校事會議延燒 教團籲借鏡韓國強化第三方支援機制

赴韓旅遊注意！他外出吃飯回房驚見1幕 粉專提醒門鎖密碼最好更換

相關新聞

「私生飯」有精神疾病不一定免責 專家籲：建立藝人安全機制

中信兄弟啦啦隊成員汶汶，昨日遭52歲許姓男子持水果刀攻擊劃傷頸部，這名嫌犯遭起底疑為瘋狂粉絲，曾一次買下「100本寫真集」。源自韓國的「私生飯」文化，造成當事人身心壓力，甚至威脅人身安全。去年公共政策網路參與平台曾倡議擴大「跟蹤騷擾防制法」適用範圍」，附議未達標，如今再度引發違法犯罪行為討論。

米克拉逼近不是最可怕 玉管處點名這3條縱走路線風險最高

今年第13號颱風米克拉已在台灣東南方海面形成，預估下周四、五最接近台灣。玉山國家公園管理處提醒，規畫進行馬博拉斯橫斷、南二段、新康橫斷等長程路線的山友，近期應密切關注颱風動態與天氣變化，必要時調整或取消行程，確保登山安全。

台中新光三越義式餐廳誤將小蘇打粉當糖粉撒 客人急送醫被勒令停業

台中市一名男子到新光三越百貨公司10樓的一家義式餐廳吃鬆餅時，因誤食小蘇打粉，出現嘔吐、頭暈、腹痛等症狀，被緊急送往醫院治療。市府衛生局今表示，派員前往稽查，業者坦承誤將小蘇打粉（食品添加物）當作糖粉使用於鬆餅製作，且疑有過量使用情形。

米克拉颱風估明增為中颱 氣象署：周二周三北轉是關鍵不排除發海警

中央氣象署預報員劉沛滕上午指出，今天到周三受太平洋高壓影響，各地天氣穩定，高溫炎熱，普遍在33-36度，甚至逾36度。米克拉估明天增強為中颱，周四及周五最接近台灣，但颱風會減弱，受颱風外圍影響，西半部及宜蘭局部降雨，花東也有午後雷陣雨。

台南暑假開啟「安平-馬公」海上航線 直奔澎湖追花火

暑假將至，不少家長規畫親子出遊，台南今年除有直飛日本熊本、沖繩等國際航線外，海上觀光航線也將在30日啟航，南市觀旅局今年攜手詠傑海運「雙吉福氣輪」，配合澎湖花火節及台南將軍吼演唱會檔期，每周二、五往返台南與澎湖，提供民眾暑期雙城海陸旅遊新選擇。

影／我國最早研製初級教練機有58年歷史 漢翔園區還可看到

我國最早研製初級教練機有58年歷史，在漢翔公司的園區內還可看到，展示在綠色草坪上，翔園文旅與母公司漢翔航空工業共同打造的「造飛機故事館」日前新開幕。館內透過珍貴的照片、文物、精緻模型，訴說台灣航空產業從無到有、拓荒到至今發展史，強調國機國造重要性，也有初級教練機的介紹和歷程。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。