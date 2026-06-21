桃機第三航廈工務所飄韓味 三星請廚師供免費三餐

桃機第三航廈主體航廈由三星物產及榮工工程組成的團隊得標，興建過程中有不少來自韓國的工程人員，為了讓韓籍工程人員能吃到道地家鄉味，特別請來韓籍廚師，開設員工餐廳。

桃園機場第三航廈總經費為新台幣1283.73億元，分為主體航廈、南北登機廊廳、辦公大樓等，規劃將有21個靠站機位，預計116年底完工，未來年服務容量為4500萬人次。

其中主體工程由三星物產及榮工工程組成的團隊得標，工地現場除了有台灣的工程人員外，還有來自韓國、越南及泰國的工程人員。

為了讓來自韓國的工程人員在台灣也可以品嚐到家鄉味，在第三航廈的工務所裡設有一家韓式員工餐廳，特別從韓國找來韓籍廚師來台，每天烹煮道地的韓國美食，提供約40名的韓籍工程人員享用。

桃園機場公司表示，韓國三星物產為體恤所屬員工，除設置員工餐廳提供三餐外，並特地自韓國聘僱廚師，為外派員工提供道地的家鄉餐食，且無須支付費用。該餐廳由三星物產自行管理，未對外開放。

這家韓式員工餐廳每天都會更換菜色，並設置自動泡麵機提供韓式泡麵，餐廳內的電視也都會播放韓國節目，讓韓籍人員可以在舒適及習慣下的環境用餐，且一入座韓籍廚師就會端上一碗熱騰騰的韓式豆腐海鮮湯，飯後也會端上甜點作為一餐結尾，讓員工可以在異鄉一解思鄉之情。

桃園機場第三航廈由英國建築大師、曾獲普利茲克建築獎得主理察．羅傑斯（Richard Rogers）團隊操刀，設計上包含10萬平方公尺的海洋波浪、16隻鋼構巨柱，及室內外合計有13.9萬朵的雲頂天花。