吃完粽子肚子脹氣得吃胃藥？ 營養師推1水果救場：澱粉剋星

端午佳節前後，不少民眾習慣餐餐向粽子致敬。然而，糯米帶來的飽脹與消化不良感，往往讓人又愛又恨，甚至得依賴胃腸藥來緩解不適。對此，知名營養師許瓊月分享一個天然妙招，點名現在正當季、香甜多汁的「芒果」其實是隱藏版的澱粉剋星，飯後適量食用能有效加速分解糯米。

大眾普遍熟知鳳梨和木瓜含有豐富的蛋白質分解酵素，適合在吃完大魚大肉後幫助消化，但許瓊月營養師在臉書粉專指出，面對粽子這類由結構極其緊密的「支鏈澱粉」所組成的食物，真正的救場高手其實是芒果。

許瓊月解釋，芒果含有豐富的 α 與 β 澱粉酶。當這兩種酵素遇上難以消化的糯米時，就像是拿了把鋒利的剪刀，能將緊密的澱粉大分子直接剪碎，進而達到加速分解的效果。此外，芒果中所富含的有機酸與膳食纖維，還能同步刺激胃酸分泌、加強腸道蠕動，有效促進胃部排空，身體自然就不容易產生難受的脹氣感。

雖然芒果被譽為化解糯米飽脹感的「水果之王」，但若吃錯方法，恐怕適得其反。許瓊月特別傳授以下3大食用指南，提醒民眾切莫因貪吃而讓身體超載：

1.嚴格限制「飯後吃」：最佳的食用時機是在吃完粽子之後，切半顆或裝成一小碗當作飯後點心，最能發揮酵素分解的功效。 2.掌握份量適量就好：雖然芒果能協助腸胃消化，但其本身甜度與熱量也不容小覷。千萬不要為了消化一顆粽子，反而瘋狂吃下三顆芒果，導致一日熱量直接爆表。 3.胃部敏感族群要留意：由於芒果會刺激胃酸分泌，若本身患有嚴重的胃食道逆流者，食用時務必格外小心且適量，並且「絕對不能空腹食用」，以免引發胃部灼熱與不適。

端午佳節享受美食之餘，善用當季水果的天然酵素特性來調節腸胃，取代過度依賴成藥，並配合均衡適量的飲食原則，才能吃得健康又清爽。