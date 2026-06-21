端午連假收假日 省道估下午15地雷路段湧現車潮

今天是端午連假最後一日，截至今早9時省道交通車流順暢，預估下午易壅塞路段包含主要城際道路、銜接國道路段、主要幹道等15路段將出現車流，交通部公路局除規畫省道路段替代道路，也呼籲民眾多搭乘國道客運，最高享42折優惠。

昨（20日）午後各地返回工作地車潮已逐漸湧現，包含北部台61線八里至淡江大橋路段、台61線林口至蘆竹路段、台61線鳳鼻至竹港大橋路段、中部台61線龍井至中彰大橋路段、台74線大里至霧峰路段、台74線高鐵至快官路段，南部台86線關廟、仁德系統路段、台88線五甲系統至鳳山路段等。

且因受嘉義縣龍舟競賽及海上高空煙火秀活動影響，南部台82線東石至朴子路段、台82線祥和至嘉義系統路段出現臨時性壅塞情形。

公路局今指出，截至今（21日）早9時止，各省道交通車流順暢，預估下午易壅塞路段，包含主要城際道路台61線鳳鼻至香山路段、竹南至玄寶大橋路段、中彰大橋路段、台1線水底寮至楓港路段。

銜接國道路易壅塞路段，有台64線國3中和交流道路段、台74線快官路段西向路段、霧峰路段東向路段、台18線國3中埔交流道路段、台86線歸仁交流道東向及仁德系統東向路段。

此外，主要幹道台3線（大溪路段、大湖路段及古坑至梅山）、台14甲線清境農場、台21線日月潭等路段也將出現短暫車流，建議用路人出發前先行查詢周邊交通狀況，以避開塞車路段及時段。

為疏運民眾返鄉需求，公路局表示，已協調客運業者視人潮機動增班，昨日西部國道客運共計行駛5480班次，疏運11萬8688人；北宜線共計行駛1574班次，旅客3萬1349人。

公路局也請客運業者於115年端午節連假期間籌備充足運能，並落實人員與車輛安全整備，本次連假也推出國道客運6折優惠措施；另登錄為TPASS 2.0會員，當月搭乘2至3次再享15％回饋金，4次以上再享30％回饋金；兩者優惠疊加後，最高可享42折。