國5北上湧車潮時速只剩23公里 國道下午易塞路段一次看

今為端午節連續假期收假日，北返高峰，國5北上已湧現車潮，上午9時46分時速只剩23公里。高速公路局指出，預判今日上午重點壅塞路段為國5北向宜蘭至坪林等路段。西部國道北向用路人，建議南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發，國5北向用路人儘量於上午9時前出發。

高公局指出，昨（20）日全日交通量為106.6百萬車公里，為年平均平日 (93百萬車公里)之1.1倍，國5交通量為3.1百萬車公里，為年平均平日(2.6百萬車公里)之1.2倍，昨日路況除國5北向頭城至坪林路段於今日清晨1時逐漸紓解外，其餘路段於19時後大致順暢。

高公局預判今重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向東草屯-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

至於今日0-5時平均交通量為5.9百萬車公里，為年平均平日(4.0百萬車公里)之1.5倍；預估今日交通量為108百萬車公里。

高公局指出，目前全國道路況皆大致正常，截止上午7時，交通量為9.2百萬車公里，但國5北上已逐漸湧現車潮。

今日相關疏導措施包括：12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等)。