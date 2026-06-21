暑假要去哪放電？2026十大熱門營隊排行榜出爐

十大營隊類型揭曉

暑假即將到來，如何幫孩子安排充實又有收穫的假期，成為許多家長每年最關心的課題。從強調體能發展的運動營隊，到近年快速崛起的科技AI課程，各式各樣的夏令營百花齊放，也反映出家長與孩子對學習需求的改變。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，盤點近一年（2025/6/16 ~ 2026/6/15）網路討論度最高的營隊類型，發現第一名聲量高達1.4萬筆，究竟是哪一種類型有如此高的聲量呢？一起來看看今年最熱門的十大營隊排行榜。

No.10 STEAM、創客

網路聲量：1,162筆

家長選擇重點：課程是否真正能培養孩子的跨領域思考？而不是停留在單純手作體驗。

STEAM創客營雖然經常被放在同一類討論，但其實包含兩種不同教育概念。STEAM是Science（科學）、Technology（科技）、Engineering（工程）、Art（藝術）與Mathematics（數學）五大領域的跨學科整合學習，希望培養孩子綜合運用知識解決問題的能力；而創客教育（Maker Education）則強調動手實作、設計思考與從做中學，鼓勵孩子將想法化為具體作品。

近年許多夏令營將兩種概念結合，因此出現「STEAM創客營」的課程形式。例如孩子可能先學習科學原理與工程知識，再透過機器人組裝、3D列印、木工製作、電子電路設計或自製遊戲等實作活動，把課堂知識轉化成看得見、摸得到的成果。這類課程不僅重視答案，更重視探索、嘗試與修正的過程。

就有家長分享：「不一定要唸名校，但他必須擁有能受用一輩子的核心思維。」「看到孩子從好奇到專注地畫出3D立體畫，成就感直接拉滿！」但也有家長提出疑問：「光讓孩子照著說明書完成材料包，其實那只是手作美勞課，不是STEAM。」

No.9 文化探索

翻攝FB／嘉義市警察局

網路聲量：1,395筆

家長選擇重點：是否能提供深度學習，而非走馬看花式參觀。

文化探索營透過實地走訪、體驗活動與故事導覽，帶領孩子認識在地文化與世界多元樣貌。課程可能結合歷史古蹟、傳統工藝、原住民族文化、地方創生及國際文化交流等內容，希望培養孩子的人文素養與文化理解能力。

過去一年間，討論核心圍繞在「如何消耗小孩體力」與「獲取紮實知識」的平衡。數據顯示，具備「免費」或「政府補助」性質的文化營（如嘉義市警察局的舊時警察文化體驗營、新北市家的方向協會主辦的領袖營）往往在報名開放後迅速秒殺。家長對於營隊的期待已從單純的托育轉向「沉浸式體驗」，例如穿著復古警察制服、參與陣頭文化實作或台語繪本導覽。這種將傳統文化轉化為可觸摸、可參與的活動形式，最能引發社群分享與正面評價，顯示文化營已成為暑期非正規教育的重要市場。

參加過相關營隊的家長表示：「小朋友參加完警察文化營，回家一直說以後要當警察，制服體驗真的很有意義！」「台語鐵道營結合遊戲式學習，讓小孩在玩樂中自然說台語，非常推薦。」但也有人提及「報名才剛開始就秒殺，名額太少根本搶不到，感覺只是辦給少數人的。」「有些營隊標榜文化體驗，結果大部分時間都在聽演講，小孩根本坐不住。」

No.8 AI、科技

網路聲量：1,760筆

家長選擇重點：是否能真正提升「升學競爭力」與數位素養，而不只是短期體驗課程。

生成式AI浪潮席捲全球，也讓科技AI夏令營成為近兩年成長最快速的營隊類型之一。許多家長希望孩子及早接觸人工智慧概念，因此相關營隊迅速增加，從程式設計到AI應用體驗皆成為熱門主題。

AI營隊已不再僅是單純的課外活動，而是被家長視為提升孩子「升學背景競爭力」的關鍵投資。數據顯示，「升學」、「歷程」、「競爭力」等關鍵字頻繁出現，反映出家長在108課綱架構下，急於為孩子累積數位素養證書的心理。然而，這種趨勢也伴隨著顯著的「數位焦慮」，家長群組中常見互相比較孩子參加程式營、機器人比賽的現象。許多家長擔心若不讓孩子提早接觸AI，將在未來的學業與職場中失去先機。這種焦慮驅動了市場上各類高價營隊的興起，顯示AI教育已深度與社會階級流動、學業成就掛鉤，成為家長緩解未來不確定感的一種手段。





儘管高價營隊盛行，但2025至2026年間，政府與企業公益性質的AI營隊也扮演了重要角色。台北市、彰化縣、嘉義縣等地方政府紛紛推出大規模、低收費甚至免費的AI科技營隊，旨在縮減城鄉數位落差。這種由公部門主導的資源分配，在輿情中獲得極高正面評價，被認為是推動全民AI素養、防止社會數位斷層的重要防線。

網友分享：「這種等級的課程寫在履歷上都漂亮，別讓寒假變成3C沈迷期。」「AI時代終將來臨，可以讓嘉義的孩子提早接觸」；但網路留言也顯示出家長的焦慮和擔憂，有人提到：「家長群組貼的作品集比大人履歷還整齊，看完心都往下一沉，孩子又慢了。」「現在連小學生都要學AI，教育壓力大到不正常，孩子根本沒放假。」

No.7 美術設計

網路聲量：2,708筆

家長選擇重點：藝術教育對升學與未來發展的實際效益。

美術設計營一直是暑假熱門選項之一，透過繪畫、插畫、手作、視覺設計與創意表達等課程，讓孩子盡情發揮想像力與創造力。對於喜歡藝術創作的學生而言，這類營隊不僅能培養興趣，也有助於建立自信心。

近年課程內容更加多元，除了傳統素描、水彩與黏土創作之外，也加入數位繪圖、動畫設計、角色創作及品牌設計等新興領域。孩子能透過不同媒材探索藝術可能性，培養審美能力與設計思維。

有關美術設計營的網路聲量趨勢顯示，討論高峰集中在4月至5月的「早鳥報名期」。然而，美術營的收費標準在社群中引發兩極討論。部分家長認為收費過高，甚至引發家庭內部（如夫妻或婆媳）對於「藝術教育是否有用」的爭執，就有網友提到：「兩週收費15,000元，到底有多少家庭負擔得起？美術營都這麼貴嗎？」「豬隊友覺得學美術是浪費錢，不如去學珠算或英文比較有用。」負面情緒多源於對高昂學費的質疑，以及部分營隊因人數不足臨時取消等爭議。相對地，公益性質或公立機構舉辦的免費、低價美術營（如桃園市府、復旦國小等活動）則呈現秒殺狀態。

不過，也有家長分享孩子上完營隊後的成果，留言提到：「孩子從害羞拿筆到開心分享創作故事，累積自信的過程很值得。」「看到孩子帶回可愛的珠寶盒作品，笑容燦爛，覺得學費花得很值得。」

No.6 科學、數學

網路聲量：3,582筆

家長選擇重點：是否能透過實驗與遊戲提升孩子學習興趣，而不是單純補習延伸課程。

科學與數學向來是家長最重視的學習領域之一，因此相關夏令營長年維持穩定人氣。課程內容涵蓋物理、化學、生物、天文及數學邏輯等主題。透過火山爆發實驗、機械原理製作、顯微鏡觀察及數學遊戲等活動，讓抽象知識變得更加具體有趣。許多孩子也因此發現自己對科學領域的興趣。

在網友討論中可以發現，現代家長在挑選營隊時，更傾向於能讓孩子「玩中學」的課程設計，如水火箭發射、人造雪製作、史萊姆科學等。輿情顯示，家長非常看重營隊是否能將枯燥的物理化學原理轉化為可感知的實驗作品，並強調「試錯」的過程。此外，親子共學營隊（如彰化縣教育基金會舉辦的系列活動）在社群平台上獲得極高好評，透過家長與孩子共同參與實驗，不僅增進親子關係，也降低了科學學習的門檻。這種強調感官體驗與情感連結的教學模式，已成為營隊市場的主流，反映出教育觀念正從「知識灌輸」轉向「素養培育」。

網友提到：「接觸到生活圈中完全沒有的體驗，孩子念念不忘，今年還要參加。」「這樣一邊學一邊玩，比起死讀書，真的好太多了啊。」「華人小孩10個有9個去科學營、程式營，搞得去營隊像待在亞洲一樣卷。」「怕小孩去一天就喊累，或是課程太難聽不懂，浪費報名費。」

No.5 語言學習

網路聲量：3,784筆

家長選擇重點：是否真的有效提升口說能力。

全球化趨勢下，語言能力的重要性持續提升，也讓語言學習營長年穩居熱門排行榜。除了英語之外，日語、韓語及雙語沉浸式課程也受到不少家長青睞。

不同於傳統補習班，語言營更重視實際應用與互動體驗。透過角色扮演、戲劇表演、團隊任務及國際文化活動，讓孩子在自然情境中練習語言，降低學習壓力與抗拒感。

本次調查期間，家長對於「全英文」或「沉浸式」營隊的期待極高，希望孩子能在短期內建立開口說英文的自信。然而，輿情顯示「同儕環境」是影響成效的關鍵變數。許多家長反映，即便營隊標榜全外師授課，但學員私下仍頻繁使用中文溝通，導致沉浸效果大打折扣。

隨著素養教育推動，單純的語言學習已無法滿足市場。2026年的英文營趨勢轉向「英語+X」的跨領域模式，如結合科學實作（STEM）、藝術繪畫、戲劇表演或小小導覽員訓練。輿情中也出現不少關於師資質量的討論，包括外師的教學熱誠、是否具備教育背景，以及雙語助教在其中的協調角色。

網友說：「小小導覽員營隊培養表達能力與穩健台風，從導覽中學英語很有成就感。」「全英文音樂劇夏令營讓孩子演戲學英文，成為小小百老匯明星，很有創意。」也有人提到：「去了兩週小孩說同學都說中文，只有跟老師對話是英文，跟想像完全不一樣。」「期待小學生能講出什麼英文？環境不夠純粹只是浪費錢。」

No.4 親子共學

網路聲量：3,848筆

家長選擇重點：「陪伴品質」與親子互動是否能真正增進關係，而非單純一起參加活動。

近年親職教育觀念改變，讓親子共學營快速竄升。不同於傳統將孩子單獨送往營隊，親子共學強調家長與孩子共同參與，課程內容可能包含自然探索、戶外露營、烘焙料理、藝術創作及團隊遊戲等。透過共同完成任務，家長能更了解孩子的特質與需求，孩子也能感受到陪伴與支持。

觀察近一年相關的網路討論發現，家長對於親子營的需求已從單純的「放電」轉向「深度學習」。熱門關鍵字如「寓教於樂」、「科學」、「探索」與「DIY」顯示，具備教育意義的內容最受青睞。特別是結合科技與新興趨勢的營隊，如「2025新光電競親子營」將電競與團隊默契、數位霸凌教育結合，打破了傳統對遊戲的負面印象。

就有網友分享：「這次參加電競親子營真的顛覆想像，原來親子也能在遊戲裡培養默契，贏了全家擊掌超有成就感！」也有人煩惱「部分電競營隊雖然有教育意義，但還是擔心孩子回家後會更沉迷手機遊戲。」

在科技與數位內容充斥的環境下，另一股顯著的趨勢是「品德教育」的重視。以「華藏衛視」舉辦的「弟子規親子營」為例，該活動在社群平台上獲得極高關注與正面評價。討論焦點在於透過傳統經典學習「孝悌」與「禮貌」，並設計「向父母奉茶」等感性環節，有家長說：「看到小朋友向父母奉茶那一刻，真的覺得很感動，品德教育真的很重要。」

No.3 職業體驗

讀者提供

網路聲量：5,135筆

家長選擇重點：是否具備真實性與教育意義，還是只是角色扮演活動？

想當機師、醫師、警察還是消防員？職業體驗營近年成為孩子最期待的暑假活動之一。透過模擬真實工作情境，讓孩子提前認識不同職業的工作內容與責任。

課程通常安排專業導師帶領，讓學員穿上制服、操作設備或模擬執行任務。例如航空營會體驗飛行模擬器，醫學營進行基礎醫療實作，消防營則學習防災與救援知識。

在過去一年的討論中，「小小消防員」相關活動佔據了職業體驗聲量的半壁江山。這類活動已從單純的職業模擬演進為高度專業化的「安全教育扎根」。網友討論高度集中於「濃煙逃生」、「射水體驗」、「CPR實作」及「地震避難」等關鍵字。數據顯示，家長對於這類活動的熱衷，不僅是為了滿足孩子對消防員職業的好奇，更多是看重其「寓教於樂」的自救功能。特別是在2025年7月至8月暑假期間，各地消防局舉辦的夏令營幾乎是「秒殺」狀態，報名資訊的轉發與詢問構成了聲量的高峰。這反映出台灣社會對於防災意識的重視已深入家庭教育，職業體驗被視為提升孩童生存技能的重要媒介，而非僅是消遣活動。

除了消防體驗外，「小小主播」與「小小空服員」是另外兩大熱門構面。分析發現，這類體驗活動正逐漸擺脫早期的走馬看花，轉向更深度的專業培訓。例如，電視台舉辦的主播營開始強調口語表達、媒體素養及實際進棚錄影；航空業則推出結合五星級飯店住宿與實境演練的「雙城沉浸式體驗」。

許多家長認為，職業探索能幫助孩子提早了解自己的興趣與潛能，也能培養責任感與職涯認知。因此職業體驗營近年聲量穩定成長，成為熱門排行榜前三名。

No.2 音樂舞蹈表演

網路聲量：7,228筆

家長選擇重點：是否能透過舞台訓練提升自信與表達能力，而不只是學習單一技巧。

音樂舞蹈表演營以豐富多元的課程內容深受孩子喜愛。從樂器演奏、合唱、街舞、流行舞蹈到戲劇表演都有。這類營隊除了培養藝術能力，也強調團隊合作與舞台自信。透過排練與成果發表，孩子能學習如何面對觀眾、克服緊張並展現自我特色。

近年社群媒體與短影音文化盛行，也帶動表演藝術相關課程熱度。不少孩子希望透過營隊學習舞蹈與表演技巧，因此音樂舞蹈表演營以超過七千筆聲量穩居第二名。

網路討論則不再侷限於單一樂器演奏，而是呈現強烈的「跨界融合」趨勢。許多營隊強調「肢體開發」與「舞台表現力」，顯示家長在選擇營隊時，除了專業技術的精進，更看重孩子全方位的藝術表達能力與自信心的培養。這種結合社群趨勢與多元藝術的模式，已成為當前音樂營市場的主流，也帶動了網路上的高互動率與分享意願。

No.1 運動體能

翻攝FB／中信兄弟棒球營、樂天桃猿棒球營

網路聲量：14,030筆

家長選擇重點：集中在「放電效果」與是否能有效改善孩子3C依賴，並看重專業訓練與球星或品牌加持帶來的吸引力。

榮登2026年夏令營人氣冠軍的運動體能營，以超過1.4萬筆聲量大幅領先其他類型。隨著家長愈來愈重視孩子健康與體能發展，各類運動營隊成為暑假報名最熱門的選擇。課程內容涵蓋籃球、足球、棒球、羽球、游泳、直排輪、體適能訓練及戶外冒險活動等。透過專業教練指導，不僅能提升運動技巧，也有助於培養紀律、團隊合作與抗壓能力。

在分析區間內，羽球營的討論熱度極高，成為家長心目中的首選，其次是足球、跆拳道及新興的匹克球（Pickleball）。這反映出家長在選擇營隊時，除了考量運動技能的培養，更看重「室內冷氣環境」以避開夏季酷暑與午後雷陣雨。此外，「放電」成為社群討論中的高頻關鍵字，家長普遍面臨孩子過度依賴3C產品（如平板、手機）的焦慮，因此具備高體能消耗、能讓孩子「回家好睡」的運動營，在招生上具有極強的競爭力。

另外，職業運動球團（如中信兄弟、樂天桃猿、台鋼雄鷹、富邦悍將）舉辦的營隊也形成聲量高峰。重點在於球團將營隊視為「品牌向下扎根」的關鍵，透過現役球星（如張育成、林立、江少慶等）親自擔任教練，極大地提升了營隊的吸引力。這種「球星＋公益＋專業訓練」的模式，不僅滿足了小球員的追星夢，也成功建立了球團正面形象。

提到球團舉辦的棒球營，有網友說：「看到大哥哥們努力的樣子，孩子也說以後想打職棒。」「看到張育成親自教小朋友，這報名費花得值得了！」但也有人質疑「職棒球星只是來露個臉拍拍照，實際教學都是助理教練。」

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年6月16日至2026年6月15日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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