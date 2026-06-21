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8縣市防高溫 吳德榮：25日前晴熱上看38度

中央社／ 台北21日電

氣象署今天針對雙北等8縣市發布高溫資訊。氣象專家吳德榮表示，25日前各地晴熱如盛夏，高溫上看攝氏38度；輕颱米克拉正逼近台灣東方海面，最快明天增強為中颱，路徑仍有不確定性。

中央氣象署發布高溫資訊，各地天氣炎熱，今天白天新北市、彰化縣、南投縣、雲林縣、台南市、屏東縣、花蓮縣為橙色燈號，有機會連續出現36度高溫；台北市為黃色燈號，防36度以上高溫。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天至25日白天太平洋高壓籠罩，各地晴熱如盛夏，全台最高溫將達38度以上；山區午後偶有零星少量降雨。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，25日晚間至26日梅雨季最後一波鋒面，因颱風外圍的北風而南下觸及北台灣，帶來明顯降雨，氣溫略降。27日至30日台灣附近水氣增多，大氣轉趨不穩定，午後有局部陣雨或雷雨，氣溫回升。

吳德榮強調，因各國模式模擬颱風米克拉北轉的位置差異很大，後續帶來的天氣大不相同，仍有變數，需再觀察。

吳德榮指出，最新氣象署颱風路徑潛勢預測圖顯示，第7號颱風米克拉向西北西朝台灣東方海面逼近，預測明天將增強為中度颱風，23日起北轉，24、25日在台灣東側北上，雖較接近但仍有段距離，且強度已減弱為輕度。

吳德榮表示，最新歐洲模式系集模擬路徑則顯示，26日米克拉經琉球附近海面，向東北大迴轉。各國模式及氣象署的預測皆顯示很不確定，應續觀察。

高溫 吳德榮 雙北

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