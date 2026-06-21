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一頓午餐5人胃痛狂嘔！竟是四季豆釀禍 患者：胃裡像有隻手在擰

香港01／ 撰文／艾曼達
四季豆示意圖。圖／聯合報系資料照
四季豆示意圖。圖／聯合報系資料照

「胃裡像有隻手在擰…那會兒真怕自己就這麼過去了！」湖北省武漢市第三醫院首義院區早前在半小時內接連收到5名症狀極其相似的患者，各人都是劇烈噁心、頻繁嘔吐。醫生檢查後，確認5人在中午同桌吃了四季豆，疑似集體食物中毒，幸所有患者經救治後均無礙，但事後形容胃痛的情況，令人聽得心寒。

半小時內醫院接連收治5名症狀相似患者

據《極目新聞》報導，事發於4月26日傍晚6時許，湖北省武漢市第三醫院首義院區急診門前，有1輛警車急速駛來，民警攙扶2名女子進入急診大廳，緊張地表示「我們在路上巡邏的時候，她們攔車，當時已經吐得站不住了」。

急診內科王瑛醫生剛準備問診，又有2名症狀一模一樣的女子被抬下救護車；幾分鐘後1名16歲男孩抱着肚子進來，這5名患者都出現了，臉色蒼白、劇烈噁心、頻繁嘔吐的症狀。王瑛醫生問診後，很快就鎖定了關鍵線索──5人中午在同1張餐桌上吃了四季豆，故懷疑這是集體食物中毒。

醫院即開急診綠色通道 多項搶救操作同步啟動

該院急診科主任萬少兵接到通知後迅速趕到醫院，立即指令「立即開啟急診綠色通道，患者由專人負責，優先處置」，整個急診團隊瞬間切換成「戰鬥模式」，王瑛醫生帶領1組醫護人員專門攻克四季豆5人組；護士長王斌精準統籌調配護理人員，開放靜脈通路、急診採血、心電圖採集、輸液給藥這4項操作同步啟動，無縫連接。

16歲男生因挑食只吃幾口病情最輕

患者當中有2名女子情況最為嚴重，出現劇烈嘔吐，直至晚上8時許才停止，面部才漸見血色；另外2名女病人的腹痛也得到緩解，而當中最年輕的16歲男生，因為挑食而只嘗了幾口四季豆，結果中毒程度最輕，而5名病人經救治後都平安無恙。

其中46歲的張女士（化名）回想食物中毒的經歷，聲音仍止不住地顫抖，憶述當時情況「胃裡像有隻手在擰，汗把衣服濕透了好幾層，那會兒真怕自己就這麼過去了」。

如何避免四季豆中毒？醫生傳授3招

王瑛醫生解釋，四季豆含有紅血球凝集素和皂苷兩種毒素，紅血球凝集素會擾亂血液循環，導致身體出現頭暈、麻木、出冷汗，皂苷會刺激腸道導致上吐下瀉，嚴重的情況下會讓人短時間內嘔吐數十次，還可能發生脫水、休克。王瑛醫生提到，為了避免四季豆中毒，處理時需注意以下幾點：

1）掐頭去尾

四季豆的兩頭和筋部的毒素最為集中，清洗時必須耐心摘除。

2）沸水去毒

無論是燜、燉、炒，烹飪前必須用沸水灼1遍

3）熟透再起鍋

四季豆必須煮至完全熟透，整體變成深綠色、無豆腥味、口感軟嫩、絕無生澀，切忌為了脆嫩口感縮短烹飪時間，埋下安全隱患。

萬少兵醫生則提醒，老人、小孩、孕婦及腸胃消化較差的人群，對毒素的耐受度更低。若進食後出現噁心、嘔吐、腹痛等症狀，應立即帶上剩餘食物到附近醫院求醫，這樣不僅能有效縮短救治時間，還能幫助醫生快速查明誘因。

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文章授權轉載自《香港01》

食物中毒 患者

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