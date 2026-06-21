今端午收假日北返高峰11處恐塞 國5建議上午9時前出發

新力旺集團總裁莊周文涉嫌主導跨國洗錢、組織犯罪與大型線上博弈等重大案件，2021年3月遭台中地檢署檢察官林依成起訴，但全案在台中地方法院「躺」了5年仍在準備程序，讓已經轉任律師的林依成忍不住慨嘆「這是對司法資源嚴重消耗、對司法人員『浪費人生』的折磨。」他回憶當年辦案經過，直言莊周文政商資源豐沛，「當時面臨來自各界『關心』的壓力絕對是前所未見的。」

2026-06-21 07:00