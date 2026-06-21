中歐閱讀月 劉梓潔：在波蘭朗讀台灣的都會與傳統

中歐文學盛事「作家閱讀月」於波蘭與捷克邊界城市切申展開巡迴，20日由作家劉梓潔登場朗讀，並接受中央社專訪。透過「親愛的小孩」與「父後七日」兩部風格迥異的作品，劉梓潔向中歐讀者展現台灣都會女性的自主權，以及傳統在地的多元語言。

●遲到5年的相遇：波蘭讀者的女性自主共鳴

對劉梓潔而言，這次的波蘭行別具意義。早在5年前（2021年）疫情嚴峻之際，她的短篇小說集「親愛的小孩」便透過台灣文學館的外譯補助計畫，推出了波蘭文版。

「那時候在遙遠的國度出版，我不知道波蘭讀者讀了有什麼心得，也沒機會見面。5年後，終於來到了這裡。」劉梓潔笑著說。

雖然語言隔閡讓她無法親自閱讀波蘭文譯本，但透過懂波蘭文的作家朋友轉述網路回饋，她驚訝地發現文學穿透國界的力量。

波蘭讀者對書中台灣女性的高度自主權感到震撼—女主角不想結婚卻渴望生小孩，對人生擁有極高的掌握度。這份來自東亞都會女性的生命縮影，意外在中歐激起了迴響。

●兩種台灣面貌：「親愛的小孩」與「父後七日」

在切申（Cieszyn）的朗讀會上，劉梓潔特別挑選了兩部風格迥異的作品片段，一本是描寫台北都會女性生活的「親愛的小孩」，另一本則是她最為人熟知、刻畫傳統鄉下葬禮的「父後七日」。

她表示：「我想同時讓國外讀者感受台灣不同的面貌，一種是現代都會，另一種是傳統鄉土。」

她也敏銳地注意到，中歐讀者對台灣作家的「語言」展現出濃厚興趣。雖然書寫語言主要是華語，但讀者能從朗讀的聲調與文字中，聽出豐富的母語層次。例如「父後七日」裡夾雜的台語，正向世界傳遞著台灣多元且包容的語言文化。

●旅人、編劇與小說家：最愛仍是小說的自由

文字創作者之外，劉梓潔也是熱愛健行的旅人。第一次來到波蘭的她，驚喜地發現波蘭與台灣的飲食口味極為接近，酸菜蘑菇餃子讓她聯想到台灣素餃，高麗菜捲（Gołąbki）裡包裹的米飯更像極了糯米腸。

結束朗讀行程後，她將前往波蘭南部的札科巴尼（Zakopane）健行，期待在那個天黑得極晚的夢幻山城裡，一邊親近自然，一邊閉關寫作。

旅行滋養著她的創作，她今年5月剛在台灣出版的新作「再生」，開篇靈感便源自她最常造訪的日本。

身兼編劇、小說家、翻譯等多重文字身分，劉梓潔坦言，寫小說永遠是她的第一順位。「寫劇本是工作，是為了最終的影像呈現而寫；但寫小說是最自由的，是我自己想寫就寫。」面對台灣文學走向國際的浪潮，劉梓潔認為，不論是環保、科幻、原住民或城鄉題材，台灣文學的魅力就在於其豐富的多元性。

雖然外譯推廣充滿挑戰，需要版權經紀人、出版社與譯者有機的密切連結，但她期盼透過這次「作家閱讀月」的面對面朗讀，能讓更多波蘭讀者在文字的牽引下，看見最真實、最多彩的台灣。