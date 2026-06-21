米克拉颱風增強中 粉專揭侵台機率及影響程度

米克拉颱風增強中，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，最快今晚(21日)至周一(22日)有機會增強為中度颱風。米克拉未來幾天將持續沿著太平洋高壓邊緣朝西北西移動，預計周二(23日)抵達菲律賓東北方、日本宮古島南方海域後，隨著太平洋高壓逐漸減弱，路徑將出現明顯轉折，大角度轉北移動。

󠀠未來路徑的關鍵，在於太平洋高壓減弱的速度。「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，若高壓減弱較快，米克拉將提早北轉，轉向角度也會更明顯，目前各模式資料以此情境的機率較高。反之，若高壓減弱速度較慢，北轉時間就會延後，相對更接近台灣。

󠀠「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，當米克拉開始北上後將逐漸進入海水熱焓量較低、垂直風切較強的環境，發展條件轉差，強度也會逐步減弱。就目前資料來看，米克拉侵襲台灣的機率仍然相當低，短期內不必過度擔心。不過颱風仍處於發展階段，且還有一點距離路徑及轉向時間點，仍可有調整空間。

󠀠至於是否影響日本，「台灣颱風論壇｜天氣特急」說，仍須視米克拉北上的過程中減弱速度而定，目前來看，米克拉後期有較高機率逐漸併入梅雨鋒面系統，因此日本未來若受到影響，未必是來自颱風本身。但實際影響範圍及程度，仍有不少變數還需要持續觀察。

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※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。