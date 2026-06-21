快訊

免戴Apple Watch！iOS 27大進化「iPhone搭配AirPods」也能紀錄健身

夏至轉運！命理師點名下半年「5大王者生肖」好運翻盤、一路旺到底

美伊核談前夕爆變數！美副總統急赴瑞士 可能交換條件曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

米克拉颱風增強中 粉專揭侵台機率及影響程度

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
米克拉颱風預估路徑。圖／擷取自中央氣象署
米克拉颱風預估路徑。圖／擷取自中央氣象署

米克拉颱風增強中，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，最快今晚(21日)至周一(22日)有機會增強為中度颱風。米克拉未來幾天將持續沿著太平洋高壓邊緣朝西北西移動，預計周二(23日)抵達菲律賓東北方、日本宮古島南方海域後，隨著太平洋高壓逐漸減弱，路徑將出現明顯轉折，大角度轉北移動。

󠀠未來路徑的關鍵，在於太平洋高壓減弱的速度。「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，若高壓減弱較快，米克拉將提早北轉，轉向角度也會更明顯，目前各模式資料以此情境的機率較高。反之，若高壓減弱速度較慢，北轉時間就會延後，相對更接近台灣。

󠀠「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，當米克拉開始北上後將逐漸進入海水熱焓量較低、垂直風切較強的環境，發展條件轉差，強度也會逐步減弱。就目前資料來看，米克拉侵襲台灣的機率仍然相當低，短期內不必過度擔心。不過颱風仍處於發展階段，且還有一點距離路徑及轉向時間點，仍可有調整空間。

󠀠至於是否影響日本，「台灣颱風論壇｜天氣特急」說，仍須視米克拉北上的過程中減弱速度而定，目前來看，米克拉後期有較高機率逐漸併入梅雨鋒面系統，因此日本未來若受到影響，未必是來自颱風本身。但實際影響範圍及程度，仍有不少變數還需要持續觀察。

󠀠

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

菲律賓 日本

延伸閱讀

米克拉颱風恐威脅台灣？粉專指路徑變化關鍵在它 下周二是重要觀察期

米克拉颱風下周四最接近台灣 不排除路徑更偏西 氣象署憂影響變大

米克拉颱風估轉北後再東北大迴轉 一原因不排除發海警

明天「夏至」更酷熱！米克拉颱風下周接近台灣 氣象署不排除發海警

相關新聞

一頓午餐5人胃痛狂嘔！竟是四季豆釀禍 患者：胃裡像有隻手在擰

「胃裡像有隻手在擰…那會兒真怕自己就這麼過去了！」湖北省武漢市第三醫院首義院區早前在半小時內接連收到5名症狀極其相似的患者，各人都是劇烈噁心、頻繁嘔吐。

今端午收假日北返高峰11處恐塞 國5建議上午9時前出發

今為端午節連續假期收假日，高速公路局預估國道交通量為108百萬車公里，為平日年平均(93百萬車公里)的1.2倍，其中北向交通量可達61百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。西部國道北向用路人，建議南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發，國5北向用路人建議於9時前出發。

米克拉颱風增強中 粉專揭侵台機率及影響程度

米克拉颱風增強中，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，最快今晚(21日)至周一(22日)有機會增強為中度颱風。米克拉未來幾天將持續沿著太平洋高壓邊緣朝西北西移動，預計周二(23日)抵達菲律賓東北方、日本宮古島南方海域後，隨著太平洋高壓逐漸減弱，路徑將出現明顯轉折，大角度轉北移動。

米克拉颱風估轉北後再東北大迴轉 一原因不排除發海警

民眾關心輕度颱風米克拉未來發展，氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，根據中央氣象署今晨最資料顯示，輕度颱風米克拉，未來在環境駛流場的導引下，預估往西北轉北後，調整朝東北方向前進的機會最大。至於對台灣可能影響的初步評估，會有2個觀察的關鍵重點。

米克拉颱風估明升級中颱 吳德榮：周四最後一波梅面鋒面南下降雨明顯

未來一周天氣又有變化了，有颱風發展，加上又有梅雨鋒面，周四之後天氣不穩定。

因百億總裁案被舊識約去公園 林依成抗壓體會辦案樂趣

新力旺集團總裁莊周文涉嫌主導跨國洗錢、組織犯罪與大型線上博弈等重大案件，2021年3月遭台中地檢署檢察官林依成起訴，但全案在台中地方法院「躺」了5年仍在準備程序，讓已經轉任律師的林依成忍不住慨嘆「這是對司法資源嚴重消耗、對司法人員『浪費人生』的折磨。」他回憶當年辦案經過，直言莊周文政商資源豐沛，「當時面臨來自各界『關心』的壓力絕對是前所未見的。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。