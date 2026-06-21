米克拉颱風估轉北後再東北大迴轉 一原因不排除發海警

民眾關心輕度颱風米克拉未來發展，氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，根據中央氣象署今晨最資料顯示，輕度颱風米克拉，未來在環境駛流場的導引下，預估往西北轉北後，調整朝東北方向前進的機會最大。至於對台灣可能影響的初步評估，會有2個觀察的關鍵重點。

「林老師氣象站」指出，首先要看太平洋高壓西伸的程度，如果太平洋高壓較弱一些，颱風將會提早北轉，對台灣影響程度就會稍少一些；如果太平洋高壓較強一點，颱風可能偏慢北轉，颱風中心及其雲系將會較為靠近台灣，也有發布海上颱風警報的可能，相較之下，對台灣的影響也就會跟著變大。

此外，颱風本身強度的變化，「林老師氣象站」指出，估計米克拉颱風最快明天就有機會再增強為中度颱風，一直到颱風中心來到台灣東南方海域時，由於將進入一個垂直風切較大、且海溫較低的海域，強度將有機會從原先的中度颱風降為輕度颱風等級，7級暴風圈範圍也會跟著縮小，影響台灣程度也會減少，甚至連海警警戒線也構不著。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。