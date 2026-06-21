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米克拉颱風估明升級中颱！最新路徑曝「恐大迴轉」：周四後天氣不穩

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
今起至周四白天晴熱如盛夏，全台最高溫恐逾38度。本報資料照片
今起至周四白天晴熱如盛夏，全台最高溫恐逾38度。本報資料照片

未來一周天氣又有變化了，有颱風發展，加上又有梅雨鋒面，周四之後天氣不穩定。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，最新(21日2時)氣象署「颱風路徑潛勢預測圖」顯示，第7號輕颱「米克拉」向西北西朝台灣東方海面逼近，明(22日)增強為中度，周二(23日)起北轉，周三、四(24、25日)台灣東側北上，雖較接近但仍有段距離，且已減弱為輕度。

吳德榮說，最新(20日20)歐洲模式(ECMWF)系集模擬路徑則顯示：周五(26日)「米克拉」再經琉球附近海面，向東北大迴轉。但因各國模式及氣象署的預測皆顯示很不確定，應續觀察。

吳德榮指出，今日至周四(25日)白天太平洋高壓籠罩，各地「晴熱如盛夏」，全台最高溫將達38度以上；山區午後偶有零星少量降雨的機率。

今日各地區氣溫如下：北部23至37度、中部22至37度、南部23至38度及東部21至37度。

吳德榮指出，周四晚至周五梅雨季最後一波鋒面，因颱風外圍的北風，而南下觸及北台灣，帶來明顯降雨的機率，氣溫略降。周六至下周二(27至30日)台灣附近水氣增多，大氣轉趨不穩定，午後有局部陣雨或雷雨的機率，氣溫回升。因各國模式模擬「米克拉」北轉的位置差異很大，後續帶來的天氣大不相同；仍有變數，需再觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

吳德榮 颱風 歐洲

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