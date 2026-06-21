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保護性社工人力荒 性侵防治現缺口

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

校車司機連續性侵案凸顯兒少性侵防治困境，專家指出，許多未成年被害人長期遭加害人控制，也擔心面臨司法程序壓力及社會異樣眼光，求助意願偏低，須仰賴保護性社工長期陪伴與勸導，但保護性社工進用率低，恐讓兒少性侵案防治出現缺口。

法務部統計，二○二四年偵結性侵案件五七七六件，其中僅起訴一九二三件，約占三成三。

勵馨基金會副執行長王淑芬表示，不少被害人擔心即使報案也難獲公道，甚至可能在司法過程中二度受傷，選擇沉默。她呼籲社會停止檢討被害人，降低性侵汙名，提高被害人揭露意願。

第一線保護性社工人力長期不足，衛福部統計，去年底全國保護性社工員額二○六四人，實際僅進用一五七○人、占七成六，為各類社工最低。

衛福部保護司長郭彩榕表示，社工人力會隨著招募時程波動，今年五月底，保護性社工進用率已回升至約八成。

王淑芬說，衛政體系應成為兒少性侵防治的第二道防線，第一線應由社工承接。未滿十六歲兒少被通報感染梅毒、ＨＩＶ等性病，即使當事人稱為合意性行為，仍應通報、介入評估，避免潛藏性侵案件遭忽略；十六至十八歲被害人若非合意，也應通報社政單位。

中央警察大學犯罪防治研究所長沈勝昂表示，防治工作不能只靠刑罰，現行制度透過簡化偵訊流程、減少重複陳述等降低被害人負擔，未來仍須結合社工、醫療與司法體系合作，及早發現、阻止類似案件發生。

社工 法務部

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