照護悲劇 專家：照顧者要將心比心 學者：家屬別忘探視

國內某養護機構驚傳住民疑因不當照顧致死事件，震驚社會，本案不僅揭露長照機構的管理漏洞，更引發各界對一線照服員專業訓練與同理心的強烈質疑。專家學者認為，政府相關單位應積極主動介入調查，對涉案機構祭出嚴厲處分。

育達科技大學社工系副教授陳燕禎說，養護或長照機構住民多為失能、失智的絕對弱勢，照服員肩負保護責任，沒理由犯錯後自稱不是故意的。

陳燕禎直言，當前長照人力極度短缺，許多機構抱持「有人做就好」的消極心態，盲目放寬對人員的學經歷等篩選，是照護品質雪崩式下滑的主因。

面對照護亂象，義德發長照集團董事長林亮暉強調要將心比心。他說，集團將照顧品質量化訂定ＳＯＰ，護理長與社工長每季嚴格考核。

林亮暉常要求照服員反思「如果我躺在這裡能接受這樣的照顧嗎？」秉持同理心、重視家屬回饋，才能落實尊嚴照顧。

台中維新醫院院長、身心科醫師許景琦認為，拖行的粗暴行為表面看似是住民發病時的約束手段，但極不專業。

許景琦說，維新醫院對患者攻擊或自傷等失控行為，皆有嚴格的ＳＯＰ合法約束；對精神疾病患者吞嚥噎到的高風險情境，特別加強「辨識病癥」訓練，一旦發現，須立即施以哈姆立克法等爭取黃金搶救時間。

陳燕禎也提醒，家屬不能將長輩送往機構後就撒手不管，家屬應保持高頻率的探視，一方面觀察是否有異常傷勢或情緒，另一方面是提醒「這位有家人在關心」，督促機構更加用心照顧。