國際油價回落 中油本周汽油調降1元

維持四個月的高檔油價終於鬆動，中油宣布，自廿二日凌晨零時起至廿八日午夜十二時止，汽、柴油每公升各調降一元及○點七元，隨著指標油價大跌逾一成，連續十一周凍漲的汽柴油售價也首次調降。

調降後，中油國內油價分別為九二無鉛汽油每公升卅一點四元、九五無鉛汽油每公升卅二點九元、九八無鉛汽油每公升卅四點九元、超級柴油每公升卅點三元。

中油指出，美伊簽署備忘錄並約定六十日協商期，國際油價下跌，不過，中東情勢後續仍待觀察。考量中油二月廿八日至六月廿一日汽、柴油合計吸收金額預估已達一七七億元，並且日韓等亞鄰國家未調降油價，經整體評估，本周國內汽、柴油價格分別調降一元及○點七元。

布蘭特原油從四月底每桶一二七美元高點回檔，至六月十九日已跌至八十美元，中油油價公式的指標油來到七六點三九美元，考量匯率後，指標油百分之八十變動幅度下跌百分之十二點三。

國際油價在經歷前期中東地緣政治風險帶來的急漲後，近期已回落至相對穩定區間。市場目前同時受到兩股力量拉扯；一方面，美國與非ＯＰＥＣ產油國增產、全球需求成長放緩，特別是中國大陸需求不如預期，對油價形成壓力。

另一方面，中東局勢仍存在不確定性，一旦供應中斷風險升高，油價仍可能快速反彈。

法人最新預測，預計在美伊諒解備忘錄的基本情境下，資金流動將持續正常化，未來六個月至十二個月內國際油價將趨跌，二○二七年第一季前可望回到每桶六十至六十五美元。