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颱風米克拉 周四周五離台最近

聯合報／ 記者孟嘉美／台北報導

今年第七號颱風「米克拉」昨凌晨生成，目前預報顯示，颱風將在菲律賓東方海面北轉，擦邊台灣、直奔琉球群島。氣象署預估，米克拉最快明天就會升級中颱，周四、周五將是它距離台灣最近的時候，屆時不排除發布海上颱風警報。

中央氣象署預報員鄭傑仁表示，受太平洋高壓影響，台灣各地到周三都是晴到多雲天氣，高溫卅二度至卅六度間，尤其是中南部近山區、大台北盆地、花東縱谷及各地河谷、丘陵等近山區處，溫度會更高。山區有零星午後雷陣雨，但雨量少、雨區小。

米克拉颱風仍在台灣東南方遙遠海面上，將持續朝西北西方向移動。周二、周三颱風來到菲律賓東方海面上，屆時受太平洋高壓衰弱影響，颱風將北轉，從台灣東邊外海北上朝琉球群島前進。鄭傑仁說，若北轉時間點延後，颱風就有機會擦邊台灣，對台影響就增加。

鄭傑仁指出，由於周邊海域海溫高、不利條件少，米克拉最快明天升級中颱。最接近台灣的時間點落在周四、周五，屆時台灣周邊風場改吹西南風、帶來水氣，連帶也讓高溫下降到卅一度至卅四度，但整體感受仍偏悶熱。

氣象署也提醒，周二起，基隆北海岸、東半部包含綠島及蘭嶼、恆春半島沿海得留意長浪。周六颱風遠離，但台灣位於高壓邊緣、水氣多，容易有午後雷陣雨。

氣象署 花東縱谷 菲律賓 颱風

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