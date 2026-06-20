快訊

中信兄弟啦啦隊汶汶遭割頸 犯嫌是「超級狂粉」落網拒透露動機

美伊原定談判臨時喊停 美副總統范斯：預期接下來幾天內赴瑞士

聽新聞
0:00 / 0:00

中信啦啦隊汶汶遭割頸 馬偕回應了！ 醫：若傷到「這血管」致死率最高

聯合報／ 記者翁唯真林琮恩／台北即時報導
中信兄弟啦啦隊成員汶汶今驚傳遭粉絲持刀割傷頸部，緊急送至台北馬偕醫院急救。圖／取自汶汶Instagram
中信兄弟啦啦隊成員汶汶今驚傳遭粉絲持刀割傷頸部，緊急送至台北馬偕醫院急救。圖／取自汶汶Instagram

中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」的成員汶汶，今天下午參與某攝影公司舉辦的私人棚拍活動，遭一名52歲許姓男子持刀攻擊頸部，第一時間緊急送往台北馬偕醫院急救，中信兄弟球團稍早發布聲明指出，汶汶遭到輕微割傷經處置後已無大礙；急診科醫師指出，若第一時間不幸遭割喉，需由旁人立即協助止血，爭取搶救黃金期，一旦傷到頸動脈致死率極高。

馬偕醫院急診醫學部急診內科主任謝尚霖表示，面對割喉或其他頸部外傷意外時，不論傷口看起來深淺如何、出血量多寡，都應視為緊急醫療狀況處理。現場民眾應第一時間協助傷者止血，避免傷口持續出血，並立即撥打119送醫，把握黃金搶救時間，不能因為傷口外觀看似不嚴重而延誤就醫。

謝尚霖說，頸部是人體重要的解剖區域，聚集頸動靜脈、氣管、食道、神經等結構，一旦遭受銳器割傷或穿刺傷，即使外表僅留下小傷口，也可能已傷及深層組織，造成大量內出血、呼吸道受損或神經功能受影響。

他表示，患者到院後醫師會先確認傷者生命徵象是否穩定，包括呼吸、血壓、心跳及意識狀態，再透過影像檢查評估血管、氣管及周邊組織受損情形，必要時安排緊急手術止血或修補受損器官，以降低死亡及併發症風險。

至於民眾關心汶汶割喉後是否留下後遺症，謝尚霖表示，實際情況須視受傷位置、深度，以及是否波及重要血管、氣管、食道或神經等結構而定，難以單一標準判斷。

謝尚霖說，若傷及大型血管，可能在短時間內造成大量失血，危及生命；若影響氣管或神經，也可能出現呼吸、吞嚥、發聲等功能障礙。不過，每位患者受傷狀況差異很大，後續恢復情形也受到送醫時間、治療方式及個人體質等因素影響，難以單憑「割喉」兩個字，就推估存活率及未來生活品質。

許姓男子於棚內持刀割傷汶汶的現場，有多名現場人員協助制止，據悉，除了汶汶以外，有四人因此受傷送醫。其中一名送至台大醫院急救；台大醫院表示，今天下午收治一位該事件相關傷患，由大橋頭附近送至該院，為大腿撕裂傷，縫合後無大礙，已返家休養。

對於汶汶目前的現況，馬偕醫院回應，基於病人隱私，無法透露相關狀況。

中信兄弟啦啦隊成員汶汶今驚傳遭粉絲持刀割傷頸部，緊急送至台北馬偕醫院急救。圖／取自IG
中信兄弟啦啦隊成員汶汶今驚傳遭粉絲持刀割傷頸部，緊急送至台北馬偕醫院急救。圖／取自IG

馬偕 中信 啦啦隊 中信兄弟

延伸閱讀

中信兄弟啦啦隊汶汶遭割頸 犯嫌是「超級狂粉」落網拒透露動機

新店河濱傳猝死案…建商董事晨運疑心肌梗塞 送醫搶救仍不治

頸圈戴10年、無法站立！45歲女查無病因 醫揪出問題在「心裡」

日本民眾闖JR鐵軌遭撞死 東海道新幹線全線暫時癱瘓

相關新聞

米克拉颱風恐威脅台灣？粉專指路徑變化關鍵在它 下周二是重要觀察期

今年第7號颱風米克拉今天凌晨2時生成。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，輕颱米克拉目前位於台灣東南東方1980公里的海面上，從各國最新官方預測路徑來看，未來3至5天將沿著太平洋高壓西側邊緣北上，但轉向時間及位置仍有差異。󠀠

連假還是塞塞塞…端午連假明收假 公路局估上午湧車潮

今天是端午連假第2天，交通部公路局表示，截至下午3時，省道及快速公路部分路段車多或壅塞，預計明天收假日上午起部分路段湧現...

登機前鼻血狂流！他大鬧堅持「吃藥傷腎」 慘遭空服員拒載

一名男乘客在登機前狂流鼻血，血壓高達220／143，空服員因此拒絕其登機。雖然乘客情緒失控，但空服員強調航空安全為首要任務，引發網友熱議，強調出國前應遵從醫囑用藥。

馬鈴薯無罪！20萬人研究揭「正確吃法」：可免糖尿病增高風險

《英國醫學期刊》一項研究追蹤逾20.5萬人近40年，結果發現每週食用3份炸薯條，罹患第2型糖尿病風險增加20%。相較之下，這兩種馬鈴薯料理則跟糖尿病風險無顯著關聯。 每次點速食，薯條加大是你的必備嗎？小心這口美味的代價可能是你暴走的血糖。根據權威醫學期刊《英國醫學期刊》（The BMJ）一項追蹤逾20.5萬人、長達近40年的研究指出，每週如果吃3份炸薯條，罹患第2型糖尿病的機率會飆升20%。然而，該研究也指出，非油炸的水煮、烘烤或馬鈴薯泥不會增加罹病風險。此外，用全穀物代替馬鈴薯可降低罹患糖尿病的風險，若以白米飯代替則會產生相反效果。 每週3份炸薯條，第2型糖尿病機率飆升20% 該研究分析1984年至2021年、三項大型長期研究中逾20.5萬名美國醫療從業人員的數據。研究初期，所有參與者均未患有糖尿病、心臟病或癌症。此後，他們每四年會填寫詳細的飲食問卷，讓研究人員得以長期追蹤他們的飲食習慣。 近40年的追蹤期間，共2萬2299名參與者罹患第2型糖尿病。扣除可能影響糖尿病風險的生活習慣及飲食因素後，研究人員發現，每週吃3份馬鈴薯，第2型糖尿病的發生率就會增加5%。 其中，關聯性

大便玩手機恐生痔瘡！醫教5招護肛門：帶衛生紙進廁所就好

許多人進入廁所大便時，都會一邊使用手機、一邊「大解放」。台灣1名醫生指出，這個不良習慣會導致坐在馬桶時間變長，不但肛門靜脈壓力升高，血液回流變差，而且糞便停留時間愈長，肛門壓力愈大，甚至導致便意已過，硬要「擠一擠」，最終惡化成痔瘡。醫生分享5個要訣，避免出現痔瘡，包括切勿攜帶手機進入洗手間，以及黃金排便時間維持5分鐘。 胸腔暨重症專科醫師黃軒在facebook專頁表示，許多人坐在馬桶上一邊大便，一邊滑手機，這個「日常小動作」默默提高患痔瘡的風險，有研究顯示，和上廁所沒有使用手機的人進行比較，該批上廁所使用智慧手機人士，痔瘡風險增加46％，研究人員更發現，有痔瘡人士中，66％都有在上廁所時使用智慧手機，而且37.3%人士在廁所使用智慧手機，時間都會超過5分鐘。直腸或肛門靜脈叢壓力上升，血流受阻，導致血管擴張腫脹，因而導致痔瘡。 黃醫生指出，直腸或肛門靜脈叢壓力上升，血流受阻，導致血管擴張腫脹，因而導致痔瘡，馬桶並非沙發，長時間霸佔會讓肛門血管變成「爆谷」，同時指出3個在廁所久滑手機會誘發痔瘡的原因︰ 1. 久坐馬桶：長時間坐在馬桶，肛門靜脈壓力升高，血液回流變差。黃醫生建議將手機留

中信啦啦隊汶汶遭割頸 馬偕回應了！ 醫：若傷到「這血管」致死率最高

中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」的成員汶汶，今天下午參與某攝影公司舉辦的私人棚拍活動，遭一名52歲許姓男子持刀攻擊頸部，第一時間緊急送往台北馬偕醫院急救，中信兄弟球團稍早發布聲明指出，汶汶遭到輕微割傷經處置後已無大礙；急診科醫師指出，若第一時間不幸遭割喉，需由旁人立即協助止血，爭取搶救黃金期，一旦傷到頸動脈致死率極高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。