校車司機性侵案爆早有社工服務紀錄 性侵害防治法1漏洞難防連續性侵

中部校車司機連續性侵案震驚社會，案件被揭露全因細心疫調人員才揪出犯行，事實上，全案9位被害人中，其中一人早在2022年開始由保護性社工服務，還因受害者多來自同一教育機構，因而組成自救群組。社工無案件調查權、法規未強制社工報案，且「性侵害防治法」未訂不通報罰則，專家指出，應彌補漏洞避免連續性侵案再發生。

性侵案處理可分通報、報案兩個層次，依「性侵害防治法」，社工、教師等通報義務人，知悉疑似性侵案，應「通報」社安網系統，但並未強制向警方「報案」。據了解，本次連續性侵案被害人中，有人已在社安網體系內被服務逾3年，期間亦有家長循管道求助，也有被害人揭露加害者為校車司機，但被害人不願報案，直至有人染HIV且發病就醫，案件才浮上枱面。

社工無警察權，無法主動調查辦案，且「性侵害犯罪防治法」未比照「家庭暴力防治法」對通報義務人訂有24小時內不通報可罰3萬元罰鍰，加上被害人不願面對司法，形成兒少性侵案多重阻礙，第一時間疾管署指出為疫調人員立功，讓社工馬上遭到外界質疑「不作為」，也使部分基層人員不滿。

一名資深社工分析，性侵案被害人擔心面對司法，不願報案向警方指認被害人，即使社工直接報案，因個案不願作證，案件調查也難進行，實務上多會尊重個案意願，以服務個案為優先；因性侵案隱密度高，仰賴各職類義務通報人共同把關，但通報無罰則、報案有困難，恐導致加害人持續連續性侵害難以預防。

暨南大學家庭暴力研究中心主任王珮玲說，性侵被害人拒絕報案是第一線工作者長期挑戰，成人、兒少性侵案都有類似情況，尤其兒少性侵多屬密室性侵案，檢警調查仰賴個案證詞，但加害人對被害人常「威脅利誘兼之」，導致被害兒少不敢報案、作證，無法及時保存證據並攔阻被害人，導致集體性侵案常在多年後才被揭露。

衛福部保護司司長郭彩榕指出，即使性侵被害人不願意，社工仍應積極說服其配合筆錄，讓行為人可被司法咎責，且只要未滿16歲、尚無性自主權的兒少遭性侵，社政人員須將案件移送警政單位調查，本次案件因校車司機未使用強暴、脅迫手段，加上多名受害者年滿16歲，部分個案受限法律構成要件，未被認定為性侵。