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性侵不起訴比率高⋯被害人報案需靠社工苦勸 保護性社工缺額逾2成

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
國內發生橫跨數月、橫跨多縣市連續性侵案，專家指出，兒少性侵被害人常遭加害人威脅不得揭露案情，加上性侵害案件起訴率不高，報案後還須面對社會異樣眼光，導致求助司法、警政系統意願低，需社工積極服務苦勸。示意圖。聯合報系資料照
國內發生橫跨數月、橫跨多縣市連續性侵案，專家指出，兒少性侵被害人常遭加害人威脅不得揭露案情，加上性侵害案件起訴率不高，報案後還須面對社會異樣眼光，導致求助司法、警政系統意願低，需社工積極服務苦勸。示意圖。聯合報系資料照

國內發生橫跨數月、橫跨多縣市連續性侵案，專家指出，兒少性侵被害人常遭加害人威脅不得揭露案情，加上性侵害案件起訴率不高，報案後還須面對社會異樣眼光，導致求助司法、警政系統意願低，需社工積極服務苦勸。不過，我國保護性社工缺口大，截至去年12月，進用率僅約76%，為各類型社工最低。衛福部保護司指出，人力陸續回流，至今年5月已達約8成。

根據法務部統計，2024年偵結性侵案件5776件，其中1923件遭起訴，起訴率僅約33%。勵馨基金會副執行長王淑芬說，國內性侵害案件起訴率不高，對被害人而言「不僅難以還給他正義，還可能在過程中受傷」，導致報案意願低，為鼓勵被害人勇於揭露案情，應減少性侵汙名化，如指責其穿著暴露、愛玩才遭性侵等，拿掉標籤讓被害人願意揭露案情，行為人才不敢再犯。

性侵案件仰賴保護性社工勸說被害人報案，且因創傷程度高，需長時間服務，為挑戰性較高社工領域。不過，截至去年底，國內保護性社工進用率僅76%，需求2064人、進用1570人，為各類型社工最低。衛福部保護司司長郭彩榕指出，社工人力雖時序浮動，通常年初進用率較低，截至今年5月底，保護性社工進用率已提升至約8成。

王淑芬指出，衛政單位應作為預防兒少性侵第二道防線，若衛生局接獲未滿16歲兒少染上梅毒、HIV等性病通報，即使個案表示為合意性行為，仍應主動告知社會局處介入，不可因雙方合意而忽略通報，至於16至18歲性病通報案件，因被害人已有性自主權，合意性行為不必通報，但若發現非合意情況，仍應通報社政單位，由社工介入處置。

警大犯罪防治研究所所長沈勝昂指出，我國法律針對性侵罰則已較其他國家嚴格，且若涉及未成年性侵、猥褻，司法絕不會輕判，性侵害再犯預防並非單純法律就能落實，因此「性侵害犯罪防治法」立法時，將矯正治療納入法規，社工在被害人進入司法過程中，須扮演「緩衝機制」，包括陪同偵訊等，緩解未成年被害人緊張，司法端針對未成年性侵案，也會縮短流程避免重複陳述。

社工 性侵 衛福部

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