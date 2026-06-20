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通宵爽玩又沒吃藥！紅斑性狼瘡女鞏膜炎復發 眼紅腫痛到尖叫

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
一名44歲患有紅斑性狼瘡的女子，放假晚上幾乎天天打牌、玩電動到天亮，加上未按時服藥，收假前突然出現雙眼紅腫疼痛、視力模糊等症狀，就醫後才發現是鞏膜炎復發，差點造成視力受損。示意圖／AI生成
一名44歲患有紅斑性狼瘡的女子，放假晚上幾乎天天打牌、玩電動到天亮，加上未按時服藥，收假前突然出現雙眼紅腫疼痛、視力模糊等症狀，就醫後才發現是鞏膜炎復發，差點造成視力受損。示意圖／AI生成

連假熬夜玩樂，小心眼睛累出病！一名44歲患有紅斑性狼瘡的女子，放假晚上幾乎天天打牌、玩電動到天亮，加上未按時服藥，收假前突然出現雙眼紅腫疼痛、視力模糊等症狀，就醫後才發現是鞏膜炎復發，差點造成視力受損。

達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭表示，鞏膜炎是眼球外層「鞏膜」發炎，鞏膜位於眼白下方，占眼球表面大約五分之四，就像房子的牆壁一樣，負責支撐整顆眼球，一旦嚴重受損或變薄，可能導致眼球破裂、失明，嚴重時還可能造成眼球萎縮，絕對不能輕忽。

洪啟庭指出，鞏膜炎並不常見，最常見原因是自體免疫疾病，如類風濕性關節炎、紅斑性狼瘡或僵直性脊椎炎，此外，病毒或細菌感染、眼睛曾受傷或接受過手術，以及部分藥物副作用或痛風等問題，也都可能讓鞏膜炎發作。

他表示，這名44歲女性患有紅斑性狼瘡、也有過鞏膜炎病史，今年春節連假，因作息大亂、長時間熬夜，加上沒有規律服藥，導致免疫系統失衡，收假前一天，舊疾再度復發。

就醫檢查時，雙眼腫脹、視力只剩0.4，眼白嚴重充血，布滿粗大的紅色血絲，以棉棒輕輕碰觸眼球表面，她都痛得大叫，除以口服藥物及眼藥水治療，也給予免疫抑制劑與口服類固醇，並在眼睛周圍注射類固醇，病情才逐漸穩定。

他強調，鞏膜炎與一般眼睛紅不同，最典型症狀是眼球深處劇烈疼痛，有些患者會痛到頭痛、睡不著，轉動眼球時疼痛感會更加明顯，由於疾病可能造成視力受損，若懷疑罹患鞏膜炎，通常需要眼科及相關科別共同診療，從根本原因著手控制病情。

洪啟庭提醒，如果眼睛持續發紅超過兩個月，血絲明顯、感到疼痛，盡快就醫檢查，不要自行點眼藥水拖延病情，有自體免疫疾病病史的患者，更要避免過度勞累、熬夜及長期壓力，以免成為鞏膜炎復發的導火線。

鞏膜炎常因熬夜而產生眼球充血，一轉動就痛。圖／洪啟庭提供
鞏膜炎常因熬夜而產生眼球充血，一轉動就痛。圖／洪啟庭提供

鞏膜炎像結膜炎但血管充血更粗。圖／洪啟庭提供
鞏膜炎像結膜炎但血管充血更粗。圖／洪啟庭提供

紅斑性狼瘡

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