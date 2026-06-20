早起還是晚出發？端午收假不想卡在國道 「三時間點」出門避車潮

許多人進入廁所大便時，都會一邊使用手機、一邊「大解放」。台灣1名醫生指出，這個不良習慣會導致坐在馬桶時間變長，不但肛門靜脈壓力升高，血液回流變差，而且糞便停留時間愈長，肛門壓力愈大，甚至導致便意已過，硬要「擠一擠」，最終惡化成痔瘡。醫生分享5個要訣，避免出現痔瘡，包括切勿攜帶手機進入洗手間，以及黃金排便時間維持5分鐘。 胸腔暨重症專科醫師黃軒在facebook專頁表示，許多人坐在馬桶上一邊大便，一邊滑手機，這個「日常小動作」默默提高患痔瘡的風險，有研究顯示，和上廁所沒有使用手機的人進行比較，該批上廁所使用智慧手機人士，痔瘡風險增加46％，研究人員更發現，有痔瘡人士中，66％都有在上廁所時使用智慧手機，而且37.3%人士在廁所使用智慧手機，時間都會超過5分鐘。直腸或肛門靜脈叢壓力上升，血流受阻，導致血管擴張腫脹，因而導致痔瘡。 黃醫生指出，直腸或肛門靜脈叢壓力上升，血流受阻，導致血管擴張腫脹，因而導致痔瘡，馬桶並非沙發，長時間霸佔會讓肛門血管變成「爆谷」，同時指出3個在廁所久滑手機會誘發痔瘡的原因︰ 1. 久坐馬桶：長時間坐在馬桶，肛門靜脈壓力升高，血液回流變差。黃醫生建議將手機留

2026-06-20 08:56