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早起還是晚出發？端午收假不想卡在國道 「三時間點」出門避車潮
端午連假準備迎來收假車潮，高公局預估，明日國道湧入車潮應為平時的1.2倍，其中北返交通量比平時多出1.3倍。呼籲西部國道北向用路人，9時自南部出發、12時中部出發。國五北向則是早起鳥兒才有機會避開車陣，建議駕駛於9時前提早上路。
端午節連續假期第2日，下午國道壅塞路段為國1北向竹北-湖口，其餘路段大致正常。截至17時，國道交通量為70.3百萬車公里，預估今日交通量為109百萬車公里，仍在預期範圍。
高公局表示，今日國道三起事故，均造成車輛回堵影響整體車流。包含下午1時20分於國1北向209.4公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於1時27分排除，造成後方車流回堵2公里；下午2時38分於國3北向60公里處發生7輛小客車2起追撞事故，占用內線車道，於3時28分排除，造成後方車流回堵7公里；下午3時23分於國1北向9公里處發生1輛小客車1輛大客車追撞事故，占用中線車道，於3時30分排除，造成後方車流回堵4公里。
明日為端午節連續假期收假日，預估國道交通量為108百萬車公里，為平日年平均93百萬車公里的1.2倍，其中北向交通量可達61百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。
高公局表示，明日重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向東草屯-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。
高公局指出，明日國道相關疏導措施包括：12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。
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