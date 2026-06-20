布蘭特原油跌至80美元 中油宣布汽油降1元、柴油降0.7元

維持4個月的高檔油價終於鬆動，中油20日宣布，自22日凌晨零時起至28日午夜12時止，汽、柴油每公升各調降1元及0.7元，隨著指標油價大跌逾1成，續11周的汽柴油售價也首次調降。

調降後，中油國內油價分別為92無鉛汽油每公升31.4元、95無鉛汽油每公升32.9元、98無鉛汽油每公升34.9元、超級柴油每公升30.3元。

中油指出，美伊簽署備忘錄並約定60日協商期，國際油價下跌，不過，中東情勢後續仍待觀察。考量中油2月28日至6月21日汽、柴油合計吸收金額預估已達177億元，且日韓等亞鄰國家本周未調降油價，經整體評估，6月22日至6月28日國內汽、柴油價格分別調降1元及0.7元。

以布蘭特原油為例，4月底從每127美元的高點回檔，至6月19日已跌至80美元，中油油價公式的指標油本周來到76.39美元，考量匯率後，本周指標油80％變動幅度下跌12.3％。

國際油價在經歷前期中東地緣政治風險帶來的急漲後，近期已回落至相對穩定區間，布蘭特原油約在每桶80美元附近、WTI約在75美元左右。市場目前正同時受到兩股力量拉扯；一方面，美國與非OPEC產油國增產、全球需求成長放緩，特別是中國需求不如預期，對油價形成壓力；另一方面，中東局勢仍存在不確定性，一旦供應中斷風險升高，油價仍可能快速反彈。

法人最新預測，預計在美伊諒解備忘錄的基本情境下，資金流動將持續正常化，未來6個月至12個月內國際油價將趨跌，2027年第1季前可望回到每桶60～65美元。