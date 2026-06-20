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連假還是塞塞塞…端午連假明收假 公路局估上午湧車潮

中央社／ 台北20日電
端午連續假期第二日，國道一號彰化段南下出現大量車潮，時速不到30公里。聯合報記者黃仲裕／攝影
端午連續假期第二日，國道一號彰化段南下出現大量車潮，時速不到30公里。聯合報記者黃仲裕／攝影

今天是端午連假第2天，交通部公路局表示，截至下午3時，省道及快速公路部分路段車多或壅塞，預計明天收假日上午起部分路段湧現返程車潮，包括台65線銜接國3土城交流道等。

今年端午節連假有3天。

公路局發布新聞稿指出，截至下午3時止，省道及快速公路部分路段出現車多或壅塞情形，包含台65線土城路段至國3路段、台65線泰山路段至國1路段、台2線淡水竹圍路段至紅樹林路段、台74線成功至快官路段、台84線玉井路段及台86線關廟路段等。

明天是端午連假收假日，公路局預估，部分省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段，自上午起將湧現返程車潮，其中在銜接國道部分，包含台64線銜接國3中和交流道、台65線銜接國3土城交流道、台74線銜接國3霧峰路段、台18線銜接國3中埔交流道、台86線歸仁交流道及仁德系統、台88線鳳山到五甲路段。

在省道主要幹道部分，包含台61線淡江大橋路段及中彰大橋改建路段；觀光風景區周邊路段部分，包含台2線關渡至淡水路段、台21線日月潭周邊路段等。

公路局建議，用路人行前多參考幸福公路App即時路況，避開尖峰時段及路段，或依警廣與路側CMS提供路況及替代道路資訊行駛。

此外，公路局表示，已協調客運業者籌措足夠運能並視人潮機動增班，並督導各客運業者落實人員與車輛安全整備作業，截至今天中午12時，西部國道客運共行駛2167班次，疏運4萬5471人；東部國道客運路線共行駛546班次，疏運1萬1373人。

根據公路局統計，明天國道客運預售情形，西部國道客運尚有69.54%空位，東部國道客運尚有87.24%空位。

公路局指出，這次連假也推出國道客運6折優惠措施，另登錄為TPASS 2.0會員，當月搭乘2至3次再享15%回饋金，4次以上再享30%回饋金，兩者優惠疊加後，最高可享42折，鼓勵民眾搭乘大眾運輸。

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