日本匠師跨海傳藝！文資局辦日式泥作研習 通過考核可全額退費

為保存並傳承傳統建築修復技術，文化部文化資產局將於8月24日至28日在台中文化資產園區舉辦「台日傳統技術交流－日式泥作研習」，邀請多位日本左官匠師跨海來台授課，透過理論與實作並行方式，深化國內文化資產修復人才對日式左官技術的認識與應用，即日起開放報名。

此次研習由文化部文化資產局主辦、金門傳統建築匠師協會執行，分為實作組20人及觀摩組50人，參與者須繳交5000元保證金，考核成績達80分、出席率達九成者，可全額退還保證金，希望藉此提升學員參與度與學習成效。

金門傳統建築匠師協會表示，此次課程從8月24日起至28日一連5天，地點設於文化資產局文化資產園區（台中市南區復興路三段362號），內容涵蓋傳統左官概論、日式鏝刀種類與構造介紹、傳統材料拌合特性、修復案例觀摩，以及荒土底塗、中塗層鏝押、漆喰仕上面鏝押工法與漆喰磨光（色料）等技術示範與實作，讓學員從基礎到底層、表層施工過程，完整掌握日式泥作技法。

師資陣容方面，特別邀請日本左官界資深匠師內野繁一、諸泉佳司朗及坂本五男擔任左官匠師。其中，內野繁一曾任長崎左官協會會長，並於2009年獲長崎縣政府表彰為「優越技能者」。此外，日本材料講師長嶋藍及日本工具講師川村雄治也將來台授課，分享材料特性與專業工具應用經驗。

主辦單位表示，「台日傳統技術交流－日式泥作研習」致力於提升台灣日式建築文化資產土水作修復品質，提供文化修復材料、工具及施工技術交流的重要平台，並加深國內文資修復領域對日本左官工藝的理解，希望透過實務傳承與國際交流，培育更多文化資產保存人才。

文化資產局指出，有意參加者可至文化資產局網站下載報名簡章及個人資料同意書，備妥相關資格證明文件後，以掛號方式寄送至「金門縣金寧鄉埔後70-7號1樓」，由金門傳統建築匠師協會陳亮宇先生收件。相關資訊亦可透過電子郵件tcbright9@gmail.com，或電話0970-289996洽詢。