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故宮南院今年突破50萬人參觀 展肉形石、水舞秀拚人氣
國立故宮博物院南部院區今年參觀人次突破50萬大關，台中市大里區劉姓一家人今天成為第50萬名幸運遊客。故宮南院表示，暑假期間推出消暑特展、錯字書法特展、親子藝術月及水舞展演等系列活動，盼吸引更多人走進博物館，挑戰全年突破100萬人次目標。
第50萬名劉姓遊客表示，去年就計畫帶家人到故宮南院參觀，這次特地陪女兒來看人氣國寶「肉形石」，終於如願成行。故宮南院處長彭子程致贈紀念品祝賀，介紹館內目前除展出肉形石外，還有包括「白瓷嬰兒枕」在內共7件國寶級文物同步展出。
副院長余佩瑾說，暑期推出錯字書法特展，從日常生活常見錯字切入，展示古代書法異體字、通假字、避諱文化及文字演變歷程，展覽分為似錯非錯、知錯能改、時代標準及錯得漂亮等四大主題，唐代書法家孫過庭國寶作品「書譜」因文物保存需求，僅展至7月26日可把握觀賞。
此外，故宮南院也推出夏日主題展覽「清涼一夏—古人如何消暑」及「銷夏：書畫中的夏日意象」，則從古人的生活智慧出發，介紹古代人在沒有冷氣、電風扇年代如何避暑納涼，展出「採蓮圖」、「白瓷嬰兒枕」、「太液荷風」等國寶文物，呈現古人夏日生活樣貌。
故宮南院指出，年度重頭戲「水舞」6月26日登場，結合水舞、水幕投影、燈光及音樂，持續至8月30日，每周一停演；暑期還有親子藝術月解謎遊戲，7月11日天馬戲創作劇團戶外演出，8月8日父親節檔期則推出主題情境遊行，朝全年突破100萬參觀人次目標邁進。
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