幸運兒是他！故宮南院今年第50萬名遊客出爐 年底前可望衝破百萬

國立故宮博物院南部院區宣布今年參觀人次在今天突破50萬，暑假推出消暑特展、錯字書法特展、親子藝術月與水舞展演等，故宮南院遊客年底前可望突破百萬人次。

故宮南院發布新聞稿表示，南院今年第50萬名參觀遊客於今天產生，為來自台中市劉姓男子一家人，現場由故宮南院處長彭子程致贈精美紀念品。

故宮院長蕭宗煌說明，故宮南院內外皆適宜遊憩遊樂，夏天2檔「清涼」展覽與大型親子活動，邀請大家透過豐富五感體驗，穿越古今一同到南院避暑。

故宮南院表示，一代宗師的書法家也會寫錯字嗎，「人非聖賢，孰能無過」，今年備受矚目的「錯字書法特展」已開展；迎接酷暑的2檔消暑特展，則為「清涼一夏、古人如何消暑」與「銷夏：書畫中的夏日意象」。

故宮南院說明，這2展從「食、衣、住、行、育、樂」等面向切入，呈現古人在無電力設備年代，如何以智慧、美學兼具的方式度過漫漫長夏。

故宮南院表示，備受期待的水舞展演從6月26日啟動，今年以「水韻墨舞」為主題，結合水舞、水幕投影、雷射、燈光設計與音樂敘事，將故宮院藏文物轉譯為感官藝術體驗。

故宮南院「親子藝術月－藝字遊戲」將於6月30日起登場，規劃展廳解謎及多元文化體驗；7月11日及父親節假期將分別推出戶外大型表演及主題遊行，邀請遊客至南院於探索遊戲中歡度親子時光。